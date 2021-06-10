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В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 13 областях объявили штормовое предупреждение

09.06.2021 9397
В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и 13 областях объявили штормовое предупреждение
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Алматы, Шымкента и 13 областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 10 июня в Алматинской области в горных районах временами сильный дождь. Местами гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. 
 
В Алматы утром и днем 10 июня ожидается гроза.
 
10 июня в Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.
 
10 июня днем в Кызылординской области местами сохраняются пыльная буря. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.
 
Днем 10-11 июня в Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь. 10-12 июня местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, град. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
10-11 июня в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.
 
Днем 10 июня в Атырауской области местами ожидается гроза.
 
10 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане 10-11 июня ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
10 июня в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град.
 
Ночью 10 июня в Актюбинской области местами ожидается гроза.
 
10 июня в некоторых местах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал и пыльная буря. Ветер западный, местами 17-22, днем порывы 25 метров в секунду. В некоторых местах сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
 
В Шымкенте 10 июня ожидается гроза и шквал. Ветер западный, порывы 17-22 метра в секунду.
 
10 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, днем град. Ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.
 
10 июня в Мангистауской области местами ожидается гроза.
 
Днем 10, сутки 11 июня в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, шквал, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду, днем 11 июня порывы 25 метров в секунду. 
 
По информации синоптиков, южный малоподвижный циклон не спешит покинуть территорию Казахстана. С ним в ближайшие трое суток на большей части страны прогнозируются дожди, в центре и на юго-востоке - сильные дожди, усиление ветра, возможно выпадение града, также на юге пыльная буря.
 

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