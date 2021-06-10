Дожди ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие три дня

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Синоптики прогнозируют дожди на большей части Казахстана на 10-12 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Южный малоподвижный циклон не спешит покинуть территорию Казахстана. С ним в ближайшие трое суток на большей части страны прогнозируются дожди, в центре и на юго-востоке - сильные дожди, усиление ветра, возможно выпадение града, также на юге пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

По словам синоптиков, понижению температуры воздуха в северной, центральной и восточной частях республики будет способствовать очередной холодный Скандинавский антициклон. Столибки термометров в этих регионах опустятся ночью до 2-10 тепла, днем до 15-20 тепла, в южной части до 7-18 тепла, днем до 22-35 тепла. В западной части температура воздуха будет варьироваться ночью в пределах 15-23 тепла, днем 25-37 тепла.

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