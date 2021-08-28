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В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков

27.08.2021 4942
В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 27 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока и юга пройдут дожди с грозой. По республике ожидаются усиление ветра, на севере, в горных районах юго-востока - град", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Туркестанской области, днем в горных районах Жамбылской, Алматинской областей, на юго-западе Западно-Казахстанской области, севере Костанайской области, на северо-западе, северо-востоке Северо-Казахстанской областй ожидается гроза, при грозе ветер 15-20 метров в секунду, днем в горных районах Жамбылской области, на северо-западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области – град.
 
Днем на большей части Алматинской, Атырауской, Актюбинской областей, на юге Костанайской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей сохраняется сильная жара.
 
В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, на юго-западе Карагандинской области, на юге, северо-западе Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

 

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