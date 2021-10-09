В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТБЯРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 8 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большей части республики под влиянием Северо-западного антициклона сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь на востоке и в горных районах юга и юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега. На юге и юго-востоке усилится ветер, на юге с пыльной бурей. На юге и юго-востоке, северо-западе и в центре республики ночью и утром ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области ночью в горных районах и днем на западе области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Алматинской области ожидается туман. Днем в районе Алакольских озер усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

В центре и на юге Кызылординской области усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду, в центре области с пыльной бурей.

На севере Костанайской и Карагандинской областей, ночью и утром на севере и северо-востоке Актюбинской области, а также на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.



