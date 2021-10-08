Синоптики предупредили жителей трех областей о сильном ветре

В Алматинской области , в районе Алакольских озер, в субботу ожидается ветер юго-восточный 17-22, порывы 27 метров в секунду.

В этот же день в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

По данным синоптиков, ночью и утром 9 октября на юге и западе Акмолинской области ожидается туман.

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане разработан новый законопроект, который запретит употреблять в пищу мясо домашних питомцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Презентация общественности нового законопроекта об ответственном обращении с животными состоялась сегодня на брифинге в СЦК. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, разъяснила, мясо каких животных будет запрещено употреблять в пищу.

Это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Это основной, классический перечень тех животных, которые содержатся сейчас в качестве домашних питомцев", - сказала вице-министр, отметив также, что точный перечень животных находится в разработке.

В ходе брифинга также было отмечено, что в новом законопроекте отражены возможности и право государства участвовать в строительстве и содержании приютов для беспризорных и бродячих животных, а также поддерживать частные приюты. "Вместе с благотворительными фондами мы будем заботиться о беспризорных животных", - сказала Шалабекова.

Кроме того, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщила, что собачьи бои будут полностью под запретом. В то же время вопрос трофейных собак исользуемых в охоте будет регулироваться законом "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира". Будут использоваться специальные площадки, чтобы охотничьи собаки не потеряли свои бойцовские качества и могли быть использованы в охоте.