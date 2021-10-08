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Синоптики предупредили жителей трех областей о сильном ветре

07.10.2021, 21:25 92017
Синоптики предупредили жителей трех областей о сильном ветре
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Штормовое предупреждение объявили в Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской и Жамбылской областях, передает Kazakhstan Today. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 октября на севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный, 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
8 октября в центре Кызылординской области ожидается днем пыльная буря. Сохраняется ветер северо-восточный, восточный, в центре и на юге области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.
 
Ночью и утром 8 октября на севере Карагандинской области ожидается туман. 
 
8-9 октября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. На юго-западе, северо-востоке и в горных районах области ожидается северо-восточный ветер 15-20 метров в секунду, сутки 8 октября порывы 23-28 метров в секунду. 
 

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новости по теме

    Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в четырех областях РК

    08.10.2021, 17:28 31186
    НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Туркестанской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    По данным синоптиков, ночью и утром 9 октября на юге и западе Акмолинской области ожидается туман. 
     
    В этот же день в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
     
    В центре Кызылординской области завтра ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 метров в секунду.
     
    В Алматинской области, в районе Алакольских озер, в субботу ожидается ветер юго-восточный 17-22, порывы 27 метров в секунду.
     

    В Казахстане запретят употреблять в пищу мясо домашних питомцев

    08.10.2021, 17:08 15391
    НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане разработан новый законопроект, который запретит употреблять в пищу мясо домашних питомцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Презентация общественности нового законопроекта об ответственном обращении с животными состоялась сегодня на брифинге в СЦК. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, разъяснила, мясо каких животных будет запрещено употреблять в пищу.
     

    Это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Это основной, классический перечень тех животных, которые содержатся сейчас в качестве домашних питомцев", - сказала вице-министр, отметив также, что точный перечень животных находится в разработке.

     
    В ходе брифинга также было отмечено, что в новом законопроекте отражены возможности и право государства участвовать в строительстве и содержании приютов для беспризорных и бродячих животных, а также поддерживать частные приюты. "Вместе с благотворительными фондами мы будем заботиться о беспризорных животных", - сказала Шалабекова.
     
    Кроме того, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщила, что собачьи бои будут полностью под запретом. В то же время вопрос трофейных собак исользуемых в охоте будет регулироваться законом "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира". Будут использоваться специальные площадки, чтобы охотничьи собаки не потеряли свои бойцовские качества и могли быть использованы в охоте. 
     
     

    В РК узаконили использование электронного удостоверения личности в автотранспортных перевозках

    08.10.2021, 17:04 36181
    НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана узаконило использование электронного удостоверения личности в автотранспортных перевозках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Внесены изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, которые позволяют казахстанцам использовать удостоверение личности в цифровом формате наравне с удостоверением личности на бумажном носителе. В частности, при посадке в автобусы на межрайонных (междугородных внутриобластных) маршрутах пассажиры смогут предъявлять удостоверение личности по своему усмотрению - в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов (через сотовый телефон)", - сообщили в пресс-службе МИИР РК. 

     
    Также предусмотрена возможность приобретения билетов по цифровому удостоверению личности на автовокзалах, автостанциях, в пунктах обслуживания пассажиров, получение багажа при поездках по международным, междугородным, межобластным, межрайонным (междугородным внутриобластным) маршрутам. 
     
    Кроме того, водители такси при прохождении предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования смогут использовать удостоверение личности как на бумажном носителе, так и в электронной форме. 
     

    Вышеуказанные нормы приняты приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК по поручению правительства страны для развития цифровых технологий и расширения возможностей граждан реализовывать свои права без необходимости носить с собой оригиналы удостоверений личности", - уточнили в пресс-службе министерства.


    Напомним, с апреля текущего года на авиарейсах между Нур-Султаном и Алматы можно использовать цифровые документы. Также сообщалось, что казахстанским водителям не нужно иметь при себе техпаспорт и водительские права.
     

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