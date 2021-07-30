В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидается гроза

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В десяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Утром и днем 30 июля в Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер восточный, при грозе 18-23 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщает РГП "Казгидромет".
30 июля ночью и утром в Акмолинской области местами ожидается туман.
Завтра днем в Костанайской области местами ожидается, гроза. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.
Днем 30 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер южный, юго-западный, 18 метров в секунду. Местами сильная жара, 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.
В пятницу в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем на юго-западе ожидается сильная жара, 38 градусов.
30 июля в Павлодарской области ночью местами ожидается гроза, туман. Ветер северный, при грозе 18 метров в секунду
30 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.
В Туркестанской области завтра днем ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Сутки 30 июля, днем 1 августа в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град. Местами ожидается пыльная буря. 30 июля - 1 августа местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20, сутки 31 июля - 1 августа порывы 25 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем 30, сутки 31 июля в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем 30 июля порывы 25 метров в секунду.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства