В большинстве регионов Казахстана в пятницу ожидается гроза

НУР-СУЛТАН. 29 ИЮЛЯ - В десяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Утром и днем 30 июля в Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер восточный, при грозе 18-23 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, сообщает РГП "Казгидромет".

30 июля ночью и утром в Акмолинской области местами ожидается туман.

Завтра днем в Костанайской области местами ожидается, гроза. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 30 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер южный, юго-западный, 18 метров в секунду. Местами сильная жара, 35 градусов, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В пятницу в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем на юго-западе ожидается сильная жара, 38 градусов.

30 июля в Павлодарской области ночью местами ожидается гроза, туман. Ветер северный, при грозе 18 метров в секунду

30 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области завтра днем ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Сутки 30 июля, днем 1 августа в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град. Местами ожидается пыльная буря. 30 июля - 1 августа местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20, сутки 31 июля - 1 августа порывы 25 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 30, сутки 31 июля в Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду, днем 30 июля порывы 25 метров в секунду.

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