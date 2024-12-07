В Бюро нацстатистики назвали самые густонаселенные города и регионы РК

Рассказать друзьям

Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По информации Бюро национальной статистики, численность казахстанцев за 10 месяцев увеличилась на 210 139 человек, составив на 1 ноября 20 243 981 человек, из них:





горожане - 12 727 404;

сельчане - 7 516 577.





За январь-октябрь в Казахстане родились 309 310 детей, умерли - 110 867 человек. Естественный прирост населения составил 198 443 человека.





За 10 месяцев число прибывших в Казахстан составило 22 955 человек, число выбывших- 11 259 человек. По сравнению с соответствующим периодом 2023 года число прибывших в Казахстан увеличилось на 1618 человек, а число выбывших из страны уменьшилось на 2548 человек.





Самым густонаселенным городом Казахстана на 1 ноября является Алматы - 2 280 296 человек. Далее идут Туркестанская - 2 154 461 и Алматинская области - 1 554 695 человек. Астана и Шымкент замыкают топ-5 (1 511 807 и 1 249 581 соответственно).



