В четверг на юге и востоке Казахстана пройдут дожди, на остальной территории - без осадков

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - С прохождением атмосферных фронтов на юге и востоке республики местами пройдут дожди, на остальной территории - погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, гроза, возможен град, передает Kazakhstan Today.

Днем в Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. В Жамбылской области местами возможен град, сообщили в "Казгидромете".

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью в Восточно-Казахстанской области местами туман.

В Алматинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами туман.

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