В четверг в большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

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НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 августа 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По-прежнему под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в горных районах юго-востока, а также на северо-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в центре, на востоке и юге – град, на севере и в центре в ночные и утренние часы ожидается туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, ночью и утром - туман.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, на северо-востоке области пыльная буря, на северо востоке и юго-западе области усилится ветер до 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, днем на востоке Павлодарской области ожидаются гроза, ветер 18 метров в секунду.

В Кызылординской области днем на юге, юго-востоке области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В горных районах Туркестанской области, днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется очень сильная жара, в Актюбинской области, на юге Мангистауской, Костанайской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской областей, на западе в Карагандинской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





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