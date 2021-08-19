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Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

18.08.2021 8290
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Непогода ждет жителей Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 августа в Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юге, юго-востоке области 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. 
 
19 августа на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, град. Ветер северо-западный, днем на северо-востоке области 15-20 метров в секунду. В Урджарском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.
 
19 августа на юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза.
 
19 августа в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем на юго-западе области ожидается 15-20 метров в секунду.
 
19 августа на севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.
 

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