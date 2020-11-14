Система Orphus

В декабре казахстанцы отдохнут 11 дней

13.11.2020 6805
В декабре казахстанцы отдохнут 11 дней
Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В декабре страна будет праздновать День Первого Президента и День независимости Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
1 декабря в стране отмечается День Первого Президента Казахстана. В этом году праздник выпадает на вторник.
 
В среду, 16 декабря, - День независимости. Выходными будут дни с 16 по 19 декабря: со среды по субботу. Отметим, что рабочий день с пятницы, 18 декабря, переносится на воскресенье, 20 декабря. 
 
Так, включая традиционные дни отдыха, всего в декабре будет 11 выходных.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая