В декабре казахстанцы отдохнут 11 дней

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - В декабре страна будет праздновать День Первого Президента и День независимости Казахстана, передает Kazakhstan Today.

1 декабря в стране отмечается День Первого Президента Казахстана. В этом году праздник выпадает на вторник.

В среду, 16 декабря, - День независимости. Выходными будут дни с 16 по 19 декабря: со среды по субботу. Отметим, что рабочий день с пятницы, 18 декабря, переносится на воскресенье, 20 декабря.

Так, включая традиционные дни отдыха, всего в декабре будет 11 выходных.

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