В департаменте труда Алматы дали разъяснения по новым группам инвалидности детей

Фото: Яндекс.Дзен

АЛМАТЫ. 24 НОЯБРЯ - Руководитель департамента труда, социальной защиты и миграции по городу Алматы Мурат Муратбеков на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал о повышении пособий для детей-инвалидов и введении нового вида пособия, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Глава департамента труда отметил, что, согласно закону РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан", решено продлить период ухода за ребенком с особыми потребностями до 18 лет.

Также в законе предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью.

Ранее дети с инвалидностью при разводе родителей могли получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Однако в случае смерти одного или двух родителей ребенок мог получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца. Одновременно две выплаты получать законного права не было. В связи с введением данной нормы 290 детей с особыми потребностями в Алматы получили право дополнительно получать пособие по потере кормильца в размере от 12 063 до 29 500 тенге", - сообщил Муратбаев.

Также государство позаботилось о сохранении права семей, воспитывающих детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия. Как отметил спикер, на практике семьи стоят в очереди на жилье до 10 лет. Ранее уже достигшим совершеннолетия детям приходилось заново вставать в очередь. Предполагается, что эта норма даст возможность более 20 тысячам семей в стране сохранить очередность на жилье.





Спикер также отметил, что теперь законодательство предусматривает дифференциацию оказываемой государством социальной помощи, в том числе размеров пособий по инвалидности, в зависимости от состояния здоровья, степени ограничения жизнедеятельности и нарушения функций организма ребенка.





Кроме того, группы инвалидности детям с 7 до 16 лет будут устанавливать на основе заочного решения комиссии, то есть в автоматизированном режиме", - подчеркнул глава департамента.

Он разъяснил, что если прежде разделение по группам инвалидности было только среди детей от 16 до 18 лет, то после поправок появились группы инвалидности среди детей от 7 до 16 лет. Новая мера позволит установить размер пособий в зависимости от степени тяжести заболевания этих детей:

- ребенок-инвалид первой группы будет получать 1,92 ПМ и 1,49 МРП, соответственно;

- ребенок-инвалид второй группы - 1,59 ПМ и 1,49 МРП, соответственно;

- ребенок-инвалид третьей группы - 1,4 ПМ и 0,96 МРП, соответственно.

Размеры пособий для всех групп детей-инвалидов были увеличены от 16,7% до 37%.





В настоящее время, по данным департамента труда, социальной защиты и миграции, в Алматы проживают 4460 детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 16 лет, из них к первой относятся 848, ко второй 1327 и в третье группе 2285 детей.

В ведомстве отметили, что группы инвалидности будут устанавливаться однократно в автоматизированном режиме отделами медико-социальной экспертизы. Это будет экспертное заключение, вынесенное заочно на основании данных, имеющихся в МСЭ. Теперь родителям и законным представителям детей не нужно ходить в госорганы для установления группы инвалидности.

Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан" вступил в силу 24 октября.