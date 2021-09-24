В десяти областях объявили штормовое предупреждение

Фото: из открытых истчоников

НУР-СУЛТАН. 23 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 24 сентября в Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на юге и в центре 15-20 метров в секунду, днем на большей части области порывы 17-22 метра в секунду.

24 сентября в центре, на северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, в центре, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду.

24 сентября в центре и западе Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 сентября в Карагандинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный, на юге и западе области порывы 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 сентября в Актюбинской области ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-западе, северо-западе области порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 24 сентября в горных районах и на западе Туркестанской области ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24 сентября ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

Ночью 24 сентября на большей части территории Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-6 градусов. В Бескарагайском, Урджарском районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

24 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 24 сентября на северо-востоке, востоке Костанайской области ожидается туман.

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