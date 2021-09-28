В десяти областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Мангистауской, Акмолинской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 28 сентября на западе, на юге-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на севере области 15-20 метров в секунду.

28 сентября на большей части Акмолинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в снег), днем на северо-западе, юго-востоке области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер восточный, северо-восточный, на северо-востоке области 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

Ночью и утром 28 сентября на северо-западе Кызылординской области ожидается гроза. Ожидается ветер юго-западный, западный, в центре области 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

28 сентября на западе, юго-западе Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области туман, гололед. На юге области гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

28 сентября днем на западе, севере Павлодарской области ожидается ветер восточный, 15-20 метров в секунду.

28 сентября днем на западе Карагандинской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, на западе, востоке и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.

28 сентября в Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 28 сентября на западе и севере Актюбинской области ожидается туман

Днем 28 сентября на севере и западе Туркестанской области ожидаются пыльная буря, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

28 сентября ночью на юге, днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер восточный, северо-восточный 15-20 метров в секунду, ночью на юго-западе области, днем на большей части порывы 23-28 метров в секунду.





Напомним, синоптики обещают осадки на большей части территории Казахстана в ближайшие три дня.

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