В детском саду Алматинской области организовали провокационную постановку с участием детей

Талдыкорган. 13 декабря. Kazakhstan Today - В одном из частных детсадов Алматинской области своеобразно подготовились ко Дню независимости, инсценировав события декабря 1986 года в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Короткое видео сценки опубликовано в телеграм-канале Jexen news . На записи видно, как сначала одна группа детей скандирует "Колбин - долой!", а затем другая с игрушечными автоматами и в головных уборах полицейских "нападает на демонстрантов".

Этот случай прокомментировал руководитель управления образования Алматинской области Даурен Жунисов.

Указанное действие произошло 12 декабря 2019 года в старшей группе "Сункар" частного детского сада "Бал Бутак" ТОО "Бал бутак" села Талдыбулак Талгарского района. Данный частный детский сад рассчитан на 80 мест. В детском саду размещается государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение с 27 ноября 2018 года. Согласно типовой учебной программе дошкольного воспитания и обучения не предусматривается и не допускается проведение мероприятий по направлениям, указанным в видео. Данная постановка - своеобразная самодеятельность частного детского сада", - отметил он.





По словам Жунисова, в настоящее время учредитель и методист этого детского сада приглашены в Талгарский районный отдел образования для проведения разъяснительной беседы.

Также со своей стороны заявляю о недопустимости такого рода деятельности, и к этим людям, допустившим подобные деяния, будут применены самые строгие меры наказания", - резюмировал глава управления образования области.

Отметим, что агентство намерено обратиться за комментарием этого случая в правоохранительные органы.

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