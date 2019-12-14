В детском саду Алматинской области организовали провокационную постановку с участием детей

Короткое видео сценки опубликовано в телеграм-канале Jexen news. На записи видно, как сначала одна группа детей скандирует "Колбин - долой!", а затем другая с игрушечными автоматами и в головных уборах полицейских "нападает на демонстрантов".
Этот случай прокомментировал руководитель управления образования Алматинской области Даурен Жунисов.
Указанное действие произошло 12 декабря 2019 года в старшей группе "Сункар" частного детского сада "Бал Бутак" ТОО "Бал бутак" села Талдыбулак Талгарского района. Данный частный детский сад рассчитан на 80 мест. В детском саду размещается государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обучение с 27 ноября 2018 года. Согласно типовой учебной программе дошкольного воспитания и обучения не предусматривается и не допускается проведение мероприятий по направлениям, указанным в видео. Данная постановка - своеобразная самодеятельность частного детского сада", - отметил он.
По словам Жунисова, в настоящее время учредитель и методист этого детского сада приглашены в Талгарский районный отдел образования для проведения разъяснительной беседы.
Также со своей стороны заявляю о недопустимости такого рода деятельности, и к этим людям, допустившим подобные деяния, будут применены самые строгие меры наказания", - резюмировал глава управления образования области.
Отметим, что агентство намерено обратиться за комментарием этого случая в правоохранительные органы.
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