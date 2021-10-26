В девяти областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской, Мангистауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 26 октября ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

26 октября на севере Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, на севере области порывы 23 метра в секунду.

27-28 октября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. 26-27 октября ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 26 октября порывы 25 метров в секунду.

26 октября в Западно-Казахстанской области на северо-западе ожидается туман.

26 октября на юго-западе и в восточной части Восточно-Казахстанской области ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду.

Днем 26 октября на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

26 октября днем на севере Павлодарской области ожидается ветер южный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.

Ночью 26 октября Мангистауской области ожидается ветер северный, на западе, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 26 октября на северо-западе Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный на севере области 15-20 метров в секунду.

26 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.