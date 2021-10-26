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В девяти областях объявили штормовое предупреждение

25.10.2021, 21:21 183871
В девяти областях объявили штормовое предупреждение
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Павлодарской, Мангистауской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 26 октября ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
26 октября на севере Акмолинской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, ночью на севере области 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, на севере области порывы 23 метра в секунду. 
 
27-28 октября в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. 26-27 октября ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, на юго-западе, северо-западе области и в горных районах 15-20 метров в секунду, днем 26 октября порывы 25 метров в секунду.
 
26 октября в Западно-Казахстанской области на северо-западе ожидается туман.
 
26 октября на юго-западе и в восточной части Восточно-Казахстанской области ветер юго-восточный, 15-20 метров в секунду.
 
Днем 26 октября на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
26 октября днем на севере Павлодарской области ожидается ветер южный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.
 
Ночью 26 октября Мангистауской области ожидается ветер северный, на западе, северо-востоке области 15-20 метров в секунду. 
 
Ночью и утром 26 октября на северо-западе Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный на севере области 15-20 метров в секунду.
 
26 октября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный ночью на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев с 26 по 28 октября.
 

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Акмолинские товаропроизводители примут участие в столичной ярмарке

26.10.2021, 19:31 3808
Акмолинские товаропроизводители примут участие в столичной ярмарке
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 ОКТЯБРЯ - Акмолинская область, находящаяся в непосредственной близости с главным городом страны, бесперебойно обеспечивает продуктами питания не только жителей региона, но и столицы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках развития продовольственного пояса определена 300 - километровая зона, в которую вошли 17 районов области, сообщает управление внутренней политики региона. 
 
Одним из каналов доступности местной продукции столичному населению по приемлемым ценам является проведение продовольственных ярмарок.
 
Для этой цели 30-31октября свою продукцию в Нур-Султан представят сельхозпроизводители из Акмолинской области.
 
Для гостей и жителей столицы станут доступны свыше 50 наименований продуктов питания местного производства. Разнообразный экологически чистый ассортимент: овощи, фрукты, кисломолочные продукты, мясные изделия и много другой продукции будет продаваться на столичных прилавках по цене ниже рыночной на 10-15%.
 

Аграрии области привезут 123 тонн мясных и колбасных изделий, порядка 50 тонн молока и молочной продукции, 8 тонн свежей рыбы, 394 тысячи яиц, более 13 тонн муки, 164 тонны картофеля, порядка 54 тонн овощей, более 3 тонн кондитерских и хлебобулочных изделий и 3 тонн другой бакалейной продукции", - проинформировали в управлении сельского хозяйства.

 
К слову, по информации областного ведомства в ярмарке примут участие две сотни торговцев, которые представят более 460 тонн своей продукции.
 

В Жамбылской области за плохие автодороги к ответственности привлечены 190 должностных лиц

26.10.2021, 18:41 7156
ТАРАЗ. 26 ОКТЯБРЯ - В Жамбылской области за неудовлетворительное содержание автомобильных дорог к ответственности привлечены 190 должностных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным департамента полиции Жамбылской области, ежегодно с 1 сентября по 1 ноября сотрудниками дорожной и технической инспекции Управления административной полиции областного департамента полиции совместно с заинтересованными службами проводится комплексное осеннее обследование автомобильных дорог.
 
Также для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками УАП ДП Жамбылской области с 7 по 20 октября текущего года совместно с представителями управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области и Национального центра качества дорожных активов, Жамбылского областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" и Жамбылского областного филиала ТОО "Казахавтодор" проведено комплексное обследование автомобильных дорог областного (1941,93 километра) и республиканского (1196 киломеров) значения, охватывающих территорию области.
 

В ходе обследовании выявлено 639 дефектов на дорогах областного значения, 762 дефекта на автодорогах республиканского значения - отсутствие дорожных знаков и несоответствие требованиям стандарта, нарушения асфальтобетонного покрытия, выбоины и другие. По итогам комплексного осеннего обследования в Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области выдано 37 предписаний по устранению выявленных недостатков, а Жамбылскому областному филиалу АО НК "КазАвтоЖол" 12 предписаний", - сообщил начальник УАП ДП Жамбылской области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

 
За неудовлетворительное содержание автомобильных дорог областного и республиканского значения и обеспечение безопасности дорожного движения 12 должностных лиц подрядных организаций, ответственных за указанные дороги, привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 631 КоАП Республики Казахстан. 
 

За девять месяцев текущего года в целом по области за неудовлетворительное содержание дорог к административной ответственности привлечено 190 должностных лиц", - отметили в областном департаменте полиции.

 
 

Волонтеры из Казахстана и России примут участие в Международном форуме в Оренбурге

26.10.2021, 18:00 19873
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - С 27 по 29 октября 2021 года в приграничном городе на стыке Европы и Азии в смешанном (очно-дистанционном) формате пройдет Международный российско-казахстанский молодежный форум "Мы+Бiз. Добровольческая инициатива", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Организаторами масштабного мероприятия совместно выступают Республиканская детско-юношеская организация Казахстана "Жас Улан" (объединяющая более 1,5 млн школьников), АНО "Содружество народов Евразии" и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.
 

Форум направлен на оказание методической поддержки волонтерской деятельности, распространение позитивного опыта добровольчества и его популяризацию в Казахстане и России; выстраивание конструктивных связей между молодежными организациями Казахстана и России для разработки и реализации совместных добровольческих проектов. В этих целях опытные тренеры проведут для молодежных активистов двух стран мастер-классы по: особенностям волонтерства в сфере межнациональных отношений и этномедиации (посредничества при разрешении конфликтов), медиа- и событийному волонтерству", - сообщил старший научный сотрудник НИИ Денис Денисов.

 
В рамках форума также пройдут презентации лучших добровольческих проектов и практик в сфере: онлайн-волонтерства, этнокультурного просвещения и пропаганды традиций национального гостеприимства, патриотического воспитания.
 
Итог работе форума подведет дискуссионная площадка, в ходе которой представители волонтерского движения России и Казахстана обсудят свои задачи, изменения традиционных и появление новых форматов работы в условиях пандемии.
 
В общей сложности на форум подали заявки 140 участников из различных регионов Казахстана и России.
 
С казахстанской стороны участниками форума станут: исполнительный директор Национальной волонтерской сети Казахстана Татьяна Миронюк, председатель Республиканской детско-юношеской организации "Жас Улан" Динара Садвакасова и ее исполнительный директор Акнур Турдалиева, председатель Республиканского молодежного движения "Жарасым" при Ассамблее народа Казахстана Тимур Джумурбаев, руководители и активисты волонтерских и молодежных организаций из Нур-Султана, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областей.
 

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