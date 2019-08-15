В Долинском музее Карагандинской области открылась выставка о репрессированных литовцах

Караганда. 14 августа. Kazakhstan Today - В Музее памяти жертв политических репрессий посёлка Долинка Карагандинской области открылась выставка "Литовцы в Казахстане", передает Kazakhstan Today.

Экспозиция, рассказывающая о трагической истории сталинского террора, организована в рамках программы "Рухани жангыру", сообщили в пресс-службе акима региона.

"Наша страна сыграла большую роль в жизни депортированных литовцев. Казахстан занимает второе после России место по количеству репрессированных жителей Литвы. Здесь находилось около 50 тысяч этнических литовцев. Так сложилось, что люди, не по своей воле прибывшие в казахстанские степи, бок о бок жили и трудились вместе с местным населением. Казахи помогли им выжить в тяжёлых условиях. А литовцы, в свою очередь, были хорошими кузнецами, могли делать глиняную посуду и поделки из дерева, тем самым взаимно обогащая культуру народов", - отметила главный хранитель фондов музея Марина Клышникова.

По информации пресс-службы, на выставке собраны исторические документы, фотографии и предметы быта 40-50-х годов. Из материалов экспозиции можно узнать, в каких лагерях содержались и где работали литовцы. Представлен список расстрелянных литовцев по Карагандинской области, копии архивных дел, справки о составе и движении заключённых в лагерях, количестве спецпоселенцев и другие документы. Также имеется стенд, посвящённый узницам АЛЖИРа литовской национальности.

Отмечается, что трагедия репрессий передана и через судьбы конкретных людей. Экспозиция содержит документы о смерти Адамиса Адамониса, заключённого Темиртауского лаготделения; карточку на заключённого Спасского отделения, военнопленного Отто Спогата.

Из фондов музея представлены: чемодан спецпереселенца, католическое распятье Христа, посуда и одежда заключённых.

Как уточнили в акимате, сегодня в Казахстане проживает более 7 тысяч литовцев, в том числе 2500 - в Карагандинской области.

Выставка "Литовцы в Казахстане" продлится до 19 августа 2019 года.

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