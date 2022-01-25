В два раза сократят штат фонда "Самрук-Казына"

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НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - Штат государственного фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" сократят в два раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников в 2 раза, с 248 до 124 человек и количества руководящих позиций с 10 до 5. Оптимизировано количество структурных подразделений с 27 до 18 (на 33%), исключены должностные позиции "советников" как штатных единиц", - сообщили в пресс-службе фонда.

Отмечается, что принято решение о закрытии зарубежных представительств фонда.

Предварительно одобрены и направлены на согласование в Министерство финансов, АЗРК и НПП "Атамекен" новый порядок закупок, правила контроля, маркетинга и импортозамещения, являющиеся документами прямого действия и исключающие любые барьеры для бизнеса.

Также, существенно сокращены основания для закупок из одного источника. С момента утверждения данных документов советом директоров за корпоративным центром фонда будут закреплены функции разработки методологии, контроля, мониторинга закупок.

Кроме того, утвержден и направлен в портфельные компании план мероприятий, разработанный во исполнение поручений президента Республики Казахстан по вопросам реформирования АО "Самрук-Казына".

Решением правления АО "Самрук-Казына" с 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия генерального директора ТОО "Самрук-Казына Инвест" Султанова А.К., председателя правления АО Samruk-Kazyna Construction Сандыкбаева Б. А., генерального директора ТОО "Самрук-Казына Контракт" Акылова А.Ж., генерального директора ТОО "Самрук-Казына Бизнес Сервис" Елшибекова С.К", - проинформировали в пресс-службе фонда.

Решением правления определены сроки завершения разработки программы реформирования фонда для внесения в правительство Республики Казахстан.