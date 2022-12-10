Фото: EverJazz

Концерты пройдут в 20.00

Алматы. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 15-18 декабря в джаз-клубе EverJazz в Алматы пройдет фестиваль - 15-18 декабря в джаз-клубе EverJazz в Алматы пройдет фестиваль Silk Music Fest . В нем примут участие ведущие джазмены России и Казахстана и подарят алматинцам все цвета джазовой музыки - от классики джаза до современного фанка.





Фестиваль пройдет на высшем уровне. Каждый вечер в EverJazz будут концерты ярчайших представителей джазовых направлений. Фестиваль поставит высокую планку профессионализма для музыкантов. Планку, которой джаз-клуб EverJazz и дальше будет соответствовать", - говорит Алексей Глазырин, основатель и продюсер джазового центра EverJazz.





15 декабря в 20.00 фестиваль EverJazz откроет прогрессивная команда Seven Note Collective (Москва - Екатеринбург - Красноярск), которая представит слушателям уникальную авторскую смесь современного фанка и джаза. Музыка будет энергичной, полной синтезаторных тембров.





Пламенная музыка продолжится в пятницу, 16-го числа, в это же время концертом одной из лучших блюзовых команд России Blues Doctors. Группа сыграет хиты старого доброго блюз-рока и мощный авторский материал.





На третий день фестиваля, в субботу, выступит лучший джазовый трубач России согласно мнению Московской ассоциации джазовых журналистов - Сергей Пронь. Сергей Пронь сыграет вместе с ведущими музыкантами Алматы и России.





Закрывать фестиваль 18 декабря в 20.00 будет новый проект от участников группы NUGGERS - MYNA. Квартет из трубы, саксофона, ударных и баса пишет современную музыку на стыке джаза, фанка и хауса.





Все концерты в рамках фестиваля пройдут в 20.00.