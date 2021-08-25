В Экибастузе учителя обвинили директора школы в харассменте

ЭКИБАСТУЗ. 24 АВГУСТА - Поглаживания директора возмутили педагогов экибастузской школы. Учителя рассказывали, что руководитель часто подкрадывался со спины, обнимал за талию и пытался поцеловать, настойчиво предлагал подвезти до дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.

После нескольких жалоб от педагогов региональный департамент по обеспечению качества в сфере образования решил провести проверку. Факты подтвердились, и директора привлекли к административной ответственности. Мужчине назначили штраф "за проявление неуважения к педагогу при исполнении им своих должностных обязанностей, выраженное в нецензурной брани, непристойном поведении, оскорбительном приставании", сообщает Pavlodarnews.kz

По словам педагогов, из-за поведения директора они испытывали унижение, страх, стресс, начались проблемы со сном. Одна из учительниц в итоге уволилась из школы, а другая решила продолжать бороться. Педагоги подали на директора в суд, чтобы взыскать компенсацию за моральный ущерб.

Мужчина же обвинил учительниц во лжи и подал встречный иск. По его словам, из-за рассказов учителей в соцсетях началась травля, из-за чего он заболел.

Подготовка и рассмотрение дела в суде растянулись на три месяца. Во время процесса бывший директор свою вину не признал. По его версии, учителя решили отомстить, потому что он критиковал их за грубые нарушения по работе. При этом директор заявлял: поглаживая и похлопывая коллег, он так поддерживает их и выражает одобрение.

Установлено, что бывший директор школы при исполнении им служебных обязанностей проявил неуважение к педагогам, выраженное в непристойном поведении, оскорбительном приставании. В результате совершения ответчиком противоправных действий истцы испытали нравственные страдания, унижение, страх, что соответствует признакам морального вреда, определённым статьей 951 ГК. Директор школы, как педагог, должен соблюдать этические нормы поведения, быть вежливым и корректным к членам коллектива. Методы поощрения и поддержки в виде поглаживаний, похлопываний и так далее в отношении коллег не допускаются", - постановила судья.

Судья приняла решение в пользу учительниц. Педагоги просили взыскать с бывшего руководителя миллион тенге. В суде размер моральной компенсации снизили. Если ответчик не обжалует судебный акт, то должен будет выплатить по 300 тысяч тенге каждой из учительниц и покрыть их судебные расходы.

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