В эти выходные ожидается самый яркий звездопад года

Фото: https://t.me/SiriusRussia

Рассказать друзьям

Астана. 12 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Две ночи подряд, с 12 по 14 августа казахстанцы смогут наблюдать звездопад Персеиды, рассказала специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина.





Звездопад Персеиды - это метеорный поток, который является одним из долгопериодических, наблюдается чуть-ли не с начала нашего тысячелетия", - поделилась эксперт.





Обычно Персеиды наблюдают во второй половине ночи. Для наблюдения необходимо выезжать дальше от города. Располагаться на природе и выбирать место, чтобы линия горизонта была чистая.





Первые упоминания о нем датируются 36-м нашей эры. Персеиды, как и большинство других метеорных потоков, образуются от хвоста кометы, то есть любой метеорный поток связан с появлением кометы. Персеиды обязаны своим появлением комете Свифта - Туттля. Ее (комету. - Прим. ред.) открыли в 1862 году, когда она проходила очень близко к Земле. Последний раз ее наблюдали в 1996 году и следующая комета появится в 2126 году примерно.





Персеиды являются одним из самых ярких метеорных потоков, и там мы наблюдаем не только метеоры, но и очень редко наблюдаются болиды.



