01.08.2023, 19:28 17336
Звездопад и Голубая луна: эксперт рассказала о ярких астрономических событиях 2023 года Эксклюзив КТ
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Специалист Астрофизического институт имении Фесенкова (АФИФ) Светлана Мошкина рассказала журналисту информационного агентства Kazakhstan Today о самых ярких астрономических событиях 2023 года.
Известно, что в августе нас ожидает несколько ярких астрономических событий. В частности, суперлуние. Пожалуйста, расскажите поподробнее что это такое?
- Суперлуние - это, когда Луна находится в минимальной точке от Земли. Если бы Луна вращалась по круговой орбите и расстояние всегда были одинаковыми, то видимый диаметр Луны никогда бы не менялся. У Луны слегка вытянутая орбита и за счет этого в определенные периоды, когда она находится на минимальном расстоянии от Земли, мы можем увидеть более яркую Луну, чем обычно.
В этом году четыре суперлуния. Одно уже прошло в июле. Два ожидаются в августе (С 1 на 2 августа и с 30 на 31 августа) и последнее 28 сентября. 1 августа расстояние Луны от Земли будет составлять 357 тысяч 530 километров. 30 августа - 357 тысяч 354 километра.
Первое полнолуние в августе - обычное суперлуние. это время диаметр Луны на 14% больше и за счет этого яркость увеличивается до 30%, то есть почти на треть Луна светит сильнее. Второе полнолуние в этом месяце называется Голубой луной.
Еще одно ожидаемое явление - звездопад Персеиды. Расскажите о нем.
- Второе явление, которое буду наблюдать в августе - это звездопад Персеиды. Это метеорный поток, который является одним из долгопериодических, наблюдается чуть-ли не с начала нашего тысячелетия.
Первые упоминания о нем датируются 36-м нашей эры. Персеиды, как и большинство других метеорных потоков, образуются от хвоста кометы, то есть любой метеорный поток связан с появлением кометы. Персеиды обязаны своим появлением комете Свифта - Туттля. Ее (комету. - Прим. ред.) открыли в 1862 году, когда она проходила очень близко к Земле. Последний раз ее наблюдали в 1996 году и следующая комета появится в 2126 году примерно.
Персеиды являются одним из самых ярких метеорных потоков, и там мы наблюдаем не только метеоры, но и очень редко наблюдаются болиды.
Обычно Персеиды наблюдают во второй половине ночи. Для наблюдения необходимо выезжать дальше от города. Располагаться на природе и выбирать место, чтобы линия горизонта была чистая.
Звездопады или суперлуния оказывают какое-то влияние на здоровье или самочувствие человека?
- Что больше влияет на здоровье людей… Это, конечно, Луна. Это небесное тело - самое близкое. Если человек страдает лунатизмом, то он, конечно, подвержен влиянию полнолуния, какое бы оно ни было. Персеиды никак не влияют на здоровье людей. Вообще замечено, что большее влияние оказывает на самочувствие людей Солнце.
У многих астрономических явлений очень поэтичные название. Почему так сложилось?
- То, что в народе называют Голубой луной или Красной луной - это народные названия, не астрономические. У многих народов, каких-то племен полнолуние было связано с какими-то событиями, и если Луна в это время меняла немного цвет, то они давали им подобные названия.
Какие еще небесные явления смогут наблюдать казахстанцы до конца года?
- Вторая половина года будет очень интересная, потому что на небе появиться сразу две крупные планеты. С августа мы будет наблюдать Сатурн - самая красивая планета нашей солнечной системы. Смотрится эффектно. Также где-то с сентября или октября будет виден Юпитер - крупнейшая планета нашей солнечной системы.
28 сентября будет наблюдаться последнее суперлуние, которое совпадает с частичным лунным затмением. Это когда полная Луна будет пересекать полутень Земли.
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11.07.2023, 20:14 56386
Преступлений в отношении женщин стало больше - правозащитница Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказала о специфике преступлений в отношении женщин в Казахстане.
Вы давно занимаетесь защитой прав женщин. Как Вы считаете, изменилась ли специфика преступлений в отношении женщин за последние годы?
- Я вижу, что преступлений в отношении женщин стало больше. Полиция предоставляет нам какую-то статистику, что каких-то преступлений меньше, каких-то больше. Исходя из того, что поступает в фонд "НеМолчи", самих преступлений стало намного больше.
Кроме того, эти преступления стали шире. Очень много преступлений экономического характера в отношении своих же жен, сожительниц, сестер, даже матерей. Кредиты оформляют незаконно. Например, мужчине срочно нужны деньги, и он угрозами, шантажом заставляет женщину взять кредит. Наши банки зачем-то дают кредиты даже домохозяйкам, которые сидят дома с детьми. В результате женщина берет на себя обязательства перед банком, но деньги забирает ее супруг и тратит на свое усмотрение, а возвращает эти деньги женщина.
Также мужчины стали очень много шантажировать женщин интимными фотографиями. Женщины почему-то стыдятся этого. Я считаю, что стыдиться не нужно, а нужно сразу же подавать заявления в полицию. Это тоже одна из форм насилия, которая сейчас очень распространена в Казахстане.
Преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими. Я считаю, что раньше таких жестоких преступлений было меньше. Также меня пугает, что женщины стали совершать суициды вместе с детьми. Либо мужчины совершают убийство детей в такой форме, чтобы отомстить жене. Складывается такое ощущение, что наше общество психически нездорово. На это нужно обратить внимание властей.
С какими проблемами чаще всего сейчас обращаются к Вам казахстанки?
- В последнее время к нам много обращаются по вопросам защиты прав детей, то есть это буллинг, насилие в отношении детей. Этих преступлений стало очень много. Также семейно-бытовое насилие, изнасилование. Даже не знаю, чего больше.
Удивляет то, что в производстве фонда "НеМолчи" уже третье дело, где девушки избивают девушек. Такая неженская жестокость становиться какой-то нормой в обществе.
В последнее время все чаще говорят об ужесточении наказания за семейно-бытовое насилие. Как Вы считаете, помогло ли ужесточение наказания уменьшить количество подобных случаев?
- Такая мера не поможет. Я считаю так. Может быть, сократит риски, но решение как таковое наши правоохранители не нашли. Возможно, мы станем меньше закрывать уголовных дел, хотя сомневаюсь.
От того, что они придумали этот закон, насилия меньше не стало.
К сожалению, насилие и жестокость затрагивают даже самых маленьких жителей страны. Как часто Вы в своей работе сталкиваетесь с преступлениями против несовершеннолетних?
- Этот год у нас просто перенасыщен уголовными делами по детям. Больше всего возмущает, что эти уголовные дела закрывают в два раза чаще. По статистике, только два дела из пяти доходят до приговора суда. Остальные закрываются, потому что у нас повсеместная некомпетентность работы полиции, везде кумовство, круговая порука. Мы не можем никого привлечь к ответственности. Система образования покрывает "своих". В полиции обязательно сидят родственники или знакомые этих агрессоров. Мы практически не можем довести дело до приговора суда. Люди закрывают глаза даже на вопиющие случаи изнасилования детей. Система наша прогнила насквозь.
Не считаете ли Вы необходимым за преступления против детей принимать самые высшие меры социальной защиты?
- По поводу защиты детей у нас действительно хорошие законы. Я имею в виду, что касается жестокого обращения с ребенком, насилия над детьми.
У нас не работают экспертизы, недостаточно возможностей доказать, что ребенок был изнасилован, потому что мы пользуемся примитивными методами раскрытия дел 1959 года.
Когда ребенка семи лет заставляют заниматься оральным сексом, то это практически невозможно доказать.
Моя злость на правоохранительную систему растет с каждым днем. Сегодня закрыли дело по убийству, выставят его самоубийством, и даже в суициде никого не смогли обвинить. Как мы должны реагировать на правоохранительную систему?
Какие, на Ваш взгляд, меры возможны для предупреждения или даже полного искоренения насилия над детьми и женщинами?
- Для искоренения насилия над женщинами нужно работать системно. Сейчас фонд "НеМолчи" трансформирует свою миссию. Со следующего года мы будем предоставлять 100-процентно прозрачную статистику о том, сколько поступило уголовных дел, сколько было закрыто и кем, по каким мотивам закрывают уголовные дела, в каких департамента чаще, в каких реже.
Мы систематизируем приговоры судов, решения по закрытию дел. Потом покажем в цифрах, как это было в Алматы, Астане и т.д. Сразу же будет понятно, в каком регионе Казахстана коррупция зашкаливает.
Сейчас у нас очень много обращений. Мы будем расширять линию до 4 операторов. Я посмотрю на следующий год, как нам будут объяснять правоохранительные органы эту статистику.
Статистика будет достоверная, подтвержденная правоохранительной системой и каждым живым лицом. Потом мы с этими докладами будем выезжать за рубеж и говорить о том, что в творится Казахстане.
Напомним, в первом текущего года квартале в стране зарегистрировали 13,3 тысячи уголовных правонарушений в отношении женщин.
Чаще всего в отношении женщин совершались правонарушения против собственности: с начала года было зарегистрировано 11,5 тысячи случаев в секторе - на 14,5% меньше, чем годом ранее. Далее идут уголовные правонарушения против личности (732 случая, минус 27,2%) и транспортные уголовные правонарушения (368 случаев, плюс 1,7%).
Женщины также страдали от мошеннических действий, краж, мелких хищений, нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, неисполнения обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонения от уплаты средств и т. д.
23.06.2023, 17:33 108366
Как контролируют ситуацию с ВИЧ в Алматы, рассказал директор СПИД-центра
Фото: Центр по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы
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Директор Центра по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы Марат Сансызбекович Тукеев рассказал, как контролируют ситуацию с ВИЧ в мегаполисе.
Какова сегодня ситуация с распространением ВИЧ в Алматы и что предпринимается для своевременного выявления новых случаев заражения?
- Сегодня в Центре по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы на диспансерном учете состоит 4429 человек, имеющих диагноз ВИЧ. В Алматы примерно 400-500 человек в год узнают о том, что живут с ВИЧ-инфекцией. В 2022 году было выявлено 499 инфицированных жителей города, 2021 году - 467 человек. По оценочным расчетам, в городе только 86% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем статусе. Остальные 14%, возможно, никогда не проходили тест на ВИЧ и, не имея симптомов, не обращаются к врачам. Ежегодно специалисты Центра СПИД проводят порядка 450 тысяч исследований на ВИЧ. Таким образом, в поле зрения наших служб находится около 15-20%, или примерно одна пятая часть населения нашего мегаполиса. Для своевременного выявления ВИЧ в стране внедрена система взаимодействия между центрами СПИД, поликлиниками, стационарами, неправительственными организациями, учреждениями уголовно-исполнительной системы и другими организациями. Каждая организация, согласно алгоритмам Министерства здравоохранения республики, проявляет эпидемиологическую настороженность к пациентам, находящимся в группе риска, и осуществляет тестирование на ВИЧ в соответствии с утвержденными правилами. Под контролем медиков также находятся люди, имеющие определенные клинические показания, доноры и реципиенты гемотрансфузий, органов, тканей, половых и фетальных клеток и пациенты, поступающие в стационар. В зоне особого внимания - будущие мамы, они дважды в течение беременности проходят тест на ВИЧ. Например, за 2022 году более 50 тысяч беременных женщин было обследовано на ВИЧ, и 24 результата оказались положительными. Наша задача в таких случаях предотвратить передачу ВИЧ ребенку. Если мама выполняет все рекомендации врачей и принимает антиретровирусные препараты, то риск передачи ВИЧ своему малышу снижается практически до 0-2%. Здесь хотелось бы особо остановиться на том, что в наше время ВИЧ рассматривается уже не как смертельная болезнь, а как хроническое заболевание. Терапия обеспечивает защиту иммунитета, при этом продолжительность и качество жизни человека с ВИЧ, принимающего препараты, не отличается от продолжительности и качества жизни человека без ВИЧ. Лечение помогает снизить вирусную нагрузку до минимального, не определяемого количества, и человек становится безопасен для своих половых партнеров.
Кто и как в основном заражается ВИЧ-инфекцией и что нужно делать людям, чтобы избежать заражения?
- По итогам 2022 года более 80% новых случаев заражений произошло при гетеро- и гомосексуальных контактах. При этом инфицирование при гомосексуальных контактах увеличилось за последние 5 лет практически вдвое. При употреблении наркотиков заразились почти 20% людей. Случаев гемотрансфузионного и артифициального инфицирования ВИЧ при медицинских манипуляциях в городе не зарегистрировано.
Для профилактики ВИЧ-инфекции среди ключевых групп населения реализуется программа "Снижение вреда", она финансируется государством. В рамках нее производится обмен шприцев для людей, употребляющих наркотики, раздача средств контрацепции для женщин и мужчин с низкой социальной ответственностью и мужчин, имеющих половой контакт с мужчинами, а также экспресс тестирование. На эти цели выделяется до 100 млн тенге в год.
Безусловно, большую поддержку в данной работе оказывают НПО. В 2023 году из местного бюджета было выделено 75 млн тенге на 5 проектов среди ключевых групп населения, в рамках государственного социального заказа, реализуемых НПО. В Алматы больше десятка неправительственных организаций, которые помогают в реализации профилактических программ, тестировании на ВИЧ экспресс методом в полевых условиях, и в целом проводят огромную работу для снижения стигмы и дискриминации, связанной с ВИЧ.
Какие меры предпринимаются при установлении каждого случая ВИЧ?
- При выявлении диагноза ВИЧ медики проводят консультирование, устанавливают факты, связанные с инфицированием. И сразу же в соответствии с последними международными протоколами ВОЗ и МЗ РК назначают антиретровирусную терапию. Для пациентов города Алматы из государственного бюджета на 2023 год выделено 1,9 млрд тенге на закуп препаратов, которые выдаются на бесплатной основе. Охват антиретровирусной терапией составляет 85%, эффективность проводимой терапии составляет около 90%. Повторюсь, эффективность - это когда концентрация вируса в организме человека снижается практически до нуля, соответственно, снижается и риск передачи вируса другому человеку и вероятность возникновения тяжелых последствий для иммунной системы. Проводимое лечение также позволило снизить смертность практически в два раза в 2022 году по сравнению с 2021 годом. В нашем центре работает достаточное количество высококвалифицированных специалистов, в числе которых психологи, врачи-инфекционисты, гинекологи, дерматовенерологи и другие врачи с большим опытом работы в данной области. Пациенты находятся под врачебным наблюдением, проводится лабораторный мониторинг лечения, существует телеграм-бот для консультирования по любым вопросам. При этом, безусловно, соблюдается конфиденциальность и информации о пациентах не разглашается.
Есть ли система контроля за донорами и компонентами крови? Насколько она эффективна?
- В городе Алматы действует созданная по международным нормам и мировым практикам система по своевременному тестированию пациентов, включая доноров и реципиентов. Все положительные случаи по ВИЧ вносятся в национальный регистр. Проводится мониторинг за качеством проведения лабораторных исследований и эпидрасследований. Ведение пациентов осуществляется Казахским научным центром дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК, что обеспечивает прозрачность всего процесса. Обеспечение безопасности донорства осуществляется двумя организациями: Республиканским и городским центрами крови с использованием нескольких этапов защиты, к которым относится осмотр и опрос доноров на долабораторном этапе, сверка с базами данных по диспансеризации, двухэтапное тестирование, методами ИФА/ИХЛА и ПЦР на анализаторах закрытого типа. Дополнительно компоненты крови обеспечиваются мерами безопасности, такими как лейкофильтрация, вирусинактивация, карантинизация. Положительные пробы направляются в Центр СПИД для подтверждения диагноза. Контроль за обследованием реципиентов на ВИЧ через 1 и 3 месяца после переливания крови осуществляется как Центром СПИД, так и территориальными поликлиниками, информация о результатах вносится в соответствующие реестры. Мониторинг за обследованием реципиентов позволяет своевременно выявлять новые случаи, проводить эпидемиологические расследования и предотвращать дальнейшее распространение ВИЧ. В 2022 году на ВИЧ до переливания крови обследовано 9965 человек. В результате выявлено 10 человек, живущих с ВИЧ. За 5 месяцев 2023 года обследовано 4886 реципиентов, выявлено 4 человека с ВИЧ.
Как продвигается эпидемиологическое расследование в Центральной городской клинической больнице?
- Беспрецедентный в нашем городе случай в ЦГКБ выявлен в результате системной работы в рамках активных профилактических мероприятий городского Центра СПИД. Именно благодаря действующей системе по тестированию пациентов, поступающих в стационар, в том числе реципиентов, установлено, что два пациента получали медицинскую помощь в одной больнице. После поступления этой информации управлением общественного здравоохранения Алматы незамедлительно был инициирован мониторинг проводимых манипуляций и установление факторов риска. По результатам работы было принято решение проинформировать органы санитарно-эпидемиологического контроля. Оперативно были начаты мероприятия по обследованию пациентов, находившихся в контакте в стационаре. Активным поиском в рамках эпидрасследования был выявлен еще один пациент, которому также установлен диагноз ВИЧ. Поиск и тестирование контактных лиц продолжаются. Дополнительно проверяются все медицинские организации по медицинскому маршруту пациентов. В настоящее время комиссия по расследованию, включающая эпидемиологов из разных служб, продолжает работать, расследование находится на усиленном контроле, об итогах работы будет сообщено дополнительно.
В СМИ прошла информация, что пациенты лежали в апреле в больнице. Почему так долго ставился диагноз?
- В соответствии с нормативными правовыми актами пациенты, получившие гемотрансфузии (переливание крови), подлежат тестированию на ВИЧ через 1 и 3 месяца после последней гемотрансфузии. Данные сроки установлены с учетом иммунологического "окна": когда вирус в организме уже есть, но антитела, которые определяет лаборатория, еще не вырабатываются в достаточном для выявления количестве. То есть можно получить ложноотрицательный результат. Только к концу первого месяца возможно определить, произошло инфицирование или нет, а к концу третьего месяца при инфицировании уже у всех пациентов достаточный титр антител.
Что касается пациентов ЦГКБ, то они находились в стационаре в апреле, а обследование было проведено в конце мая, то есть через месяц. И современные методы исследований в нашей лаборатории позволили выявить вирус на ранней стадии. Соответственно, незамедлительно проведен подтверждающий тест на республиканском уровне. Таким образом, алгоритм тестирования полностью соответствует правилам диагностики.
Как контролируется в медицинских учреждениях санитарно-эпидемиологический режим?
- Меры по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях находятся на постоянном контроле как у самой организации, так и у организаций санитарно-эпидемиологического контроля и Центра СПИД. Проводится ежегодное обучение и последующая аттестация медицинских работников, в том числе и по мерам профилактики передачи ВИЧ-инфекции. За 2022 год Центром СПИД проведено 137 семинаров в различных медицинских организациях города, обучено 7892 медицинских работника.
Следует отметить, что все медицинские организации города в полном объеме обеспечены необходимыми средствами защиты и одноразовым инструментарием, закуп которых каждая организация осуществляет самостоятельно в рамках выделенного финансирования. Доступность, стерильность и однократность использования изделий медицинского назначения - это незыблемые условия организации любого лечебного процесса.
Центральная городская клиническая больница - это здание, построенное в прошлом веке. По всеобщему мнению, приемное отделение, экстренная операционная и реанимационный зал не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Планируется ли ее модернизация?
- Да, это здание 1971 года постройки. В феврале акиматом города начаты работы по проектированию строительства нового корпуса больницы на 500 коек. На эти цели в бюджете 2023 года выделены средства в размере 192 млн тенге. Новый корпус позволит создать условия для оказания качественной специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи населению двух районов города Алматы - Бостандыкского и Медеуского общей численностью 650 тысяч человек.
Безусловно, во главе угла будут соблюдение требований санитарно-эпидемиологического контроля, особенно в операционных залах и реанимации. Для этого уже на стадии проектирования закладываются международные стандарты чистых помещений, вентиляции, работы стерилизационных отделений, утилизации отходов и прочее. После получения государственной экспертизы на ПСД, сразу же будет инициировано выделение средств на строительство корпуса. Понимая, что новый корпус будет построен в среднесрочном периоде, в этом году управление общественного здравоохранения совместно с больницей реализуют программу дооснащения стерилизационного отделения и модернизации реанимации.
Насколько сейчас люди информированы о ВИЧ?
- На сегодняшний день наиболее эффективной мерой по предотвращению распространения ВИЧ-инфекции среди населения является проведение информационно-образовательных программ. За 2022 год Центром СПИД проведено 122 лекции для студентов сузов и вузов, охвачено 12 415 человек. Для педагогов школ проведено 83 тренинга, подготовлено 2145 специалистов, для педагогов сузов и вузов проведено 63 тренинга, обучено 1109 человек. Также проводятся различные акции, конференции, форумы. Вместе с тем, учитывая, что инфекция регистрируется в основном в возрастной категории 30-49 лет, нам необходимо усилить информирование населения, особенно через СМИ, социальные сети о соблюдении элементарных мер предохранения. Важно помнить, что даже один половой контакт без средств защиты может привести к инфицированию ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем. Портрет инфицированного в Алматы постепенно меняется. Во многих случаях - это благополучные люди, к сожалению, имевшие случайные связи с неустановленными половыми партнерами…
Источник: Центр по профилактике и борьбе со СПИД города Алматы
11.06.2023, 00:51 141046
Генеральный консул КНР в Алматы дала интервью СМИ
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй дала интервью средствам массовой информации.
Успешное проведение саммита "Китай - Центральная Азия" знаменует собой официальное создание механизма встреч лидеров Китая и стран Центральной Азии, что имеет важное эпохальное значение для развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии. Каковы основные достижения этого саммита? Какой вклад он внесет в построение сообщества единой судьбы Китая и Центральной Азии?
- 18-19 мая под председательством председателя КНР Си Цзиньпина в древней столице Сиань успешно прошел саммит "Китай - Центральная Азия". Этот саммит является первым масштабным многосторонним мероприятием, организованным Китаем после XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая. Это первый очный саммит глав государств шести стран за 31 год с момента установления дипломатических отношений между Китаем и этими странами, а также первый саммит с момента создания 3 года назад механизма Китай-Центральная Азия. Он имеет эпохальное значение в истории отношений между Китаем и странами Центральной Азии.
На саммите председатель Си Цзиньпин выступил с важной речью, выдвинув "четыре предложения" о том, какую Центральную Азию строить, "четыре настояния" о том, как построить китайско-центральноазиатское сообщество единой судьбы, и "восемь предложений" о том, как развивать сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии. Впервые с начала новой эры руководитель Китая подробно, сосредоточенно и систематически изложил внешнюю политику в отношении Центральной Азии, что получило высокое одобрение и восторженный отклик со стороны глав Центральноазиатских стран. Он также дает нам основные принципы и руководство по созданию более тесного сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии.
В ходе саммита "Китай - Центральная Азия" были подписаны 7 двусторонних и многосторонних документов, в том числе Сианьскую декларацию по итогам саммита "Китай - Центральная Азия" и "Перечень договоренностей и инициатив", а также более 100 соглашений о сотрудничестве в различных областях, приносящих богатый результат, реальное содержание и огромное влияние, которые никогда не наблюдались прежде.
Данный саммит, во-первых, придал новый импульс углублению отношений между Китаем и Центральной Азией. В Сианьской декларации провозглашено совместное строительство более тесного сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии, что еще раз демонстрирует волю и решимость шести стран осуществлять сотрудничество на более высоком уровне, с более высокими стандартами и с более высоким качеством.
Во-вторых, саммит построил новую платформу для расширения обменов и сотрудничества в различных областях. Стороны договорились официально создать механизм встреч глав государств Китая и Центральной Азии. Обе стороны - Китай и страны Центральной Азии - будут по очереди принимать саммит, который будет проводиться раз в два года.
Следующий саммит пройдет в 2025 году в Республике Казахстан. Были официально созданы механизмы встреч на уровне министров иностранных дел, экономики и торговли и таможни, а также такие платформы, как комитеты предпринимателей, форумы аналитических центров и союзы предприятий здравоохранения, достигнуты договоренности об ускорении создания механизмов встреч и диалогов в таких областях, как инвестиционно-индустриальная кооперация, транспорт, сельское хозяйство, управление чрезвычайными ситуациями, образование, политические партии, и создан в Китае постоянный секретариат механизма. Создание новых механизмов и площадок, безусловно, станет более эффективной гарантией расширения обменов между Китаем и Центральной Азией на всех уровнях и открытием более широкого пространства для углубления всестороннего сотрудничества.
В-третьих, саммит открыл новые перспективы для углубления взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. Председатель Си Цзиньпин объявил на саммите о ряде крупных инициатив сотрудничества. Они включает в себя расширение торгово-экономического сотрудничества, обновление инвестиционных соглашений, всестороннее повышение пропускной способности трансграничной перевозки, поддержание строительства Транскаспийского международного транспортного маршрута, создание партнерских отношений "Китай - Центральная Азия" в энергетическом секторе, ускорение реализации создания Центра традиционной медицины в Центральной Азии и открытия "мастерских Лу Баня" и т. д.
Председатель Си Цзиньпин также объявил о выделении в общей сложности 26 миллиардов юаней на финансовую поддержку и помощь. Также официально стартовал Год культуры и искусства народов Китая и Центральной Азии.
В-четвертых, саммит вложил новые силы в защиту международной честности и справедливости. Китай и страны Центральной Азии договорились подтверждать свою приверженность целям и принципам устава ООН, твердо защищать многосторонность, противостоять односторонности, гегемонизму и силовой политике, способствовать демократизации международных отношений и подталкивать международный порядок и систему глобального управления к более справедливому и разумному направлению развития. Эти позиции и предложения внесут "вклад Китая и Центральной Азии" в поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие прогрессу человеческой цивилизации.
В-пятых, он подал развивающимся странам новый пример стремления к единству и самосовершенствованию. Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что должны быть обеспечены суверенитет, безопасность, независимость и территориальная целостность стран ЦА, самостоятельно выбранные их народами пути развития должны получать уважение, а их усилия к миру, добрососедству и спокойствию должны быть поддержаны. Слова Председателя Си Цзиньпина вызвали мощную поддержку и отклик народов стран Центральной Азии. Как представители сил мира и справедливости, Китай и страны Центральной Азии понимают друг друга и идут рука об руку вперед, что, несомненно, привнесет больше позитивной энергии и стабильности в сложный и неспокойный мир.
Успешное проведение первого саммита "Китай - Центральная Азия" ознаменовало собой официальное создание механизма встреч глав государств Китая и Центральной Азии, что стало важной вехой в истории развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии, наметило новый план развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии, открыло новую эру сотрудничества между двумя сторонами и внесло новый вклад в совместное содействие построению сообщества единой судьбы человечества.
С 17 по 19 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Китай для участия в саммите "Китай - Центральная Азия" и совершил успешный государственный визит в Китай. За этот период главы двух государств совместно стали свидетелями подписания 23 важных документов, в том числе соглашения о взаимном безвизовом режиме, создании мастерских "Лу Баня", взаимном создании культурных центров и совместном учреждении филиала Северо-Западного политехнического университета в Казахстане в КазНУ имени аль-Фараби. Какое влияние окажет этот визит на развитие казахстанско-китайских отношений?
- С 17 по 19 мая президент Касым-Жомарт Токаев был приглашен в Китай для участия в саммите "Китай-Центральная Азия" и совершил государственный визит в Китай, который увенчался полным успехом. Председатель Си Цзиньпин поздравил президента Касым-Жомарта Токаева с 70-летием дня рождения.
Визит президента Токаева в Китай в особый день свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений. Стороны высоко оценили достижения в развитии китайско-казахстанских отношений с момента установления дипломатических отношений 31 год назад и выразили готовность к дальнейшему повышению уровня двусторонних отношений, углублению сотрудничества в различных областях, глубокому обмену мнениями по международным и региональным проблемам, представляющим общий интерес.
Визит президента Токаева оказался очень насыщенным и плодотворным. Главы двух государств подписали "Совместное заявление Китая и Казахстана", совместно стали свидетелями подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве во многих сферах, таких как торгово-экономическая, энергетическая, транспортная, сельскохозяйственная, взаимной связи, гуманитарная и региональная. Среди них и привлекшее всеобщее внимание Соглашение о взаимном безвизовом режиме между Китаем и Казахстаном, открытие мастерских "Лу Баня, взаимное учреждение культурных центров и совместное открытие в Казахстане в КазНУ имени аль-Фараби филиала Северо-Западного политехнического университета. Стороны также объявили 2024 год - Годом туризма Казахстана в Китае.
Практика показала, что стратегическое лидерство глав государства является фундаментальной гарантией и самым большим преимуществом для устойчивого и высокого уровня развития китайско-казахстанских отношений. Визит президента Касым-Жомарта Токаева способствовал новому существенному прогрессу в китайско-казахстанских отношениях и сотрудничестве в различных областях и придал мощный импульс построению китайско-казахстанского сообщества единой судьбы.
В дальнейшем обе стороны будут руководствоваться консенсусом, достигнутым главами двух государств для скорейшей реализации достижений по совместному открытию культурных центров, мастерских "Лу Баня" и учреждения филиала университета. Пользуясь возможностью подписания соглашения о взаимном безвизовом режиме, обе стороны будут еще больше углублять обмены и сотрудничество в культурно-гуманитарной, образовательной и туристической сферах.
В этом году исполняется десять лет совместному строительству инициативы "Один пояс и один путь" в Казахстане. Каких плодотворных результатов совместное строительство "Одного пояса и одного пути" между Китаем и Казахстаном достигло за последние десять лет? Как Казахстан и Китай будут способствовать дальнейшему качественному развитию совместного строительства инициативы в будущем?
- Казахстан является местом, где была впервые озвучена инициатива "Один пояс и один путь" и первой пилотной площадкой. Он занимает особо важное место в совместном строительстве этой инициативы. Китай и Казахстан положили начало подписанию документов о двустороннем сотрудничестве по совместному строительству "Одного пояса и одного пути" и добились солидных успехов в состыковке национальных стратегий развития, выстраивании механизмов сотрудничества, продвижении крупных проектов, предоставив реалистичный и удобный путь для регионального экономического развития и улучшения условий жизни людей, что создало образцовый пример для региона и даже международного сообщества.
Во-первых, устойчивое и долгосрочное развитие делового сотрудничества. В 2022 году объем торговли между Китаем и Казахстаном впервые превысил отметку в 31 миллиард долларов США, увеличившись на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в первом квартале этого года прирост составил 26,8%. Китай уже много лет подряд является вторым торговым партнером Казахстана, вторым направлением экспорта и вторым источником импорта. Обе стороны взяли на себя ведущую роль в осуществлении международного сотрудничества в области инвестиций и производственных мощностей. Китай прочно занимает пятое место среди крупнейших источников инвестиций в Казахстан и реализовал ряд крупных стратегических проектов в Казахстане, придавая устойчивый импульс сотрудничеству между двумя сторонами.
Во-вторых - это постоянное совершенствование инфраструктуры. Китай и Казахстан успешно осуществили глубокую интеграцию взаимосвязи, имеют 7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефте-газопроводов, 2 трансграничные железные магистрали и 1 международный центр приграничного сотрудничества.
Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества в Ляньюньгане позволяет Казахстану иметь выход к Тихому океану. В 2022 году между Синьцзяном и Казахстаном курсировало более 13 000 поездов Китай-Европа (Центральная Азия), которые играют важную роль в обеспечении стабильности и бесперебойности международной цепочки поставок.
В-третьих, постоянное укрепление связи между народами. Пять институтов Конфуция, открытых Китаем в Казахстане, успешно функционируют. В настоящее время обе стороны ускоряют вступление в силу соглашения о взаимном безвизовом режиме, а также продвигают скорейшее открытие мастерских "Лу Баня" и филиала Северо-Западного политехнического университета в Казахстане, чтобы возвести мост для облегчения передвижения людей между двумя странами и укрепления обменов в сферах культуры, образования, туризма и других.
В качестве следующего шага мы готовы вместе с Казахстаном, придерживаясь принципа совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, ориентироваться на высокий стандарт, устойчивость и нацеленность на повышение благосостояния народов, совместно способствовать качественному развитию совместного строительства "Одного пояса и одного пути".
Согласно официальным данным, с января по апрель 2023 года общий объем внешней торговли Синьцзяна с Казахстаном увеличился на 121,7%. Не могли бы Вы рассказать об успешном сотрудничестве между Синьцзяном и Казахстаном на примере проекта или компании?
- Являясь центральной зоной экономического пояса Шелкового пути, СУАР находится в авангарде китайско-казахстанского сотрудничества. За последние десять лет СУАР и Казахстан провели широкие обмены в рамках совместного строительства "Пояса и пути" и добились солидных результатов.
СУАР и Казахстан имеют 7 пар постоянных портов, 5 трансграничных нефтегазопроводов и 2 трансграничные железные магистрали, тем самым осуществив глубокую интеграцию взаимосвязи. Поезд Китай-Европа (Средняя Азия) - это золотобуквенная вывеска совместного строительства "Одного пояса и одного пути" между СУАР и Казахстаном. На сегодняшний день в общей сложности курсирует более 100 линий поездов Китай-Европа (Центральная Азия), что играет огромную роль в обеспечении стабильности производственной цепочки и цепочки поставок.
В марте этого года делегация по дружественному обмену СУАР КНР посетила Казахстан с визитом, что открыло новую главу в региональном сотрудничестве между двумя странами и совместном строительстве "Одного пояса и одного пути" между Синьцзяном и Казахстаном. Мощные предприятия СУАР все больше инвестируют в Казахстан, активно участвуют в экономическом строительстве Казахстана.
В том числе Синьцзянская нефтяная компания "Гуанхуэй, китайская электротехническая и фотоэлектрическая компания, Синьцзянская международная торговая компания "Байи Стил", корпорация промышленной группы "Синьцзян Санбао" осуществляют взаимовыгодное сотрудничество в сферах энергетики, промышленного производства, сельского хозяйства, строительных материалов и коммерческой логистики и продолжают придавать новый импульс, расширяя новые пространства для углубления китайско-казахстанского практического сотрудничества.
На следующем этапе СУАР будет расширять свою открытость для внешнего мира, углублять экономическое и торговое сотрудничество с Казахстаном, способствовать быстрому росту торговли, инвестиций между двумя сторонами и эффективному улучшению их качества, чтобы предоставить другим регионам образец взаимовыгодного сотрудничества.
Какое влияние окажет вступление в силу китайско-казахстанского соглашения о безвизовом режиме на Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос"?
- Соглашение о взаимном безвизовом режиме является важным достижением визита президента Касым-Жомарта Токаева в Китай и будет способствовать активному обмену между гражданами двух стран и сотрудничеству в сферах экономики, культуры и туризма и.т.д. Центр приграничного сотрудничества "Хоргос" имеет уникальное географическое преимущество. В последние годы центр сотрудничества всеми силами развивал внешнюю торговлю, беспошлинную покупку товаров, офшорные финансы, трансграничный туризм, международные выставки и другие особые отрасли. К настоящему времени в центре сотрудничества разместилось 35 ключевых проектов, из которых 15 проектов завершены и введены в эксплуатацию, с общим объемом инвестиций более 30 млрд юаней.
По статистике китайской стороны, только в мае текущего года количество въезжающих и выезжающих в/из центра сотрудничества достигло 369 370 человек, в среднем 11 910 человек в день, увеличившись примерно в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Можно ожидать, что после вступления в силу безвизового режима передвижение людей между Китаем и Казахстаном станет более интенсивным.
Я верю, что центр сотрудничества обязательно сможет воспользоваться возможностью и благоприятной ситуацией, будет продвигать бизнес и торговлю через туризм, и через бизнес и торговлю приобретать известность, продолжит расширять трансграничную торговлю и инвестиционное сотрудничество, содействовать культурно-гуманитарному обмену и укреплению связей между народами двух стран, внесет еще больше вклада в развитие китайско-казахстанских отношений.
08.06.2023, 07:28 149051
"Размотать клубок загадок нашего генома": как нейросети ищут мутации в ДНК человека
Фото: Depositphotos
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Сегодня ученые могут использовать нейросети для поиска мутаций в геноме человека, создания не существовавших ранее в природе белков, предсказания эффективности вакцин и лекарств, а также многих других целей. Подробнее о практическом применении моделей ИИ в биологии и медицине, а также о разработках российских ученых в этой области - в интервью "Газете.Ru" рассказала биоинформатик, научный сотрудник и руководитель группы "Биоинформатика" Института искусственного интеллекта AIRI Ольга Кардымон.
Ольга, Ваша сфера деятельности - это биоинформатика, Вы занимаетесь созданием нейросетей для генетиков и биологов. Для чего именно можно использовать в этой области искусственный интеллект?
- Сегодня сфер для применения ИИ в биологии много. Например, с его помощью по фотографии ребенка можно предположить, какое у него редкое генетическое заболевание. Есть такое приложение от компании Face2Gene: делаем фотографию, загружаем ее, и нейросеть анализирует лицо ребенка. Дает подсказку врачам-генетикам, в каких генах искать мутацию, чтобы поставить ребенку правильный диагноз.
Начали появляться нейросети, которые подсказывают интерпретаторам-биоинформатикам, какая степень патологии может быть у мутации, которая не кодирует наши белки.
Что такое мутация, которая "не кодирует белки"?
- Наш геном состоит из двух частей: участков, которые кодируют какой-либо белок (отвечают за его выработку в организме) и участки из некодирующей, - так называемой мусорной ДНК. Вопреки названию, она не бесполезна, - в ее функции в том числе входит регуляция генов.
Мутация, о которой мы говорим, находится в некодирующей области генома. Такие мутации сложно интерпретируются: мы не можем однозначно сказать, будут ли влиять эти изменения в геноме на развитие заболевания или нет. Тут стоит отметить, что вообще далеко не каждое изменение в геноме является патогенным. Поэтому страшное слово "мутация", которое нас отсылает к чему-то нехорошему, в профессиональном сообществе заменяют словом "вариант". А варианты уже можно интерпретировать как доброкачественные, патогенные и с неизвестным клиническим значением. Подавляющее большинство вариантов в нашем генетическом коде не вызывают никаких заболеваний.
Уже есть понятные правила, как определять патогенность вариантов в той зоне, которая кодирует белки.
И как в этой работе может помочь нейросеть?
- Мы сделали нейросеть DeepCT, которая позволяет предположить роль мутации в разных типах клеток.
У нас в каждой клетке организма одинаковая последовательность ДНК. Но при этом из одних клеток у нас развивается почка, из других - сердце, из третьих - головной мозг. Почему это происходит при одинаковой последовательности? Потому что у нас есть некая программа регуляции генов. Одни гены выключены и не работают, а другие включены. Например, гены, которые отвечают за активную работу сердечной мышцы, не работают в клетках головного мозга.
DeepCT - пока не стопроцентный клинический инструмент, но он может предсказать роль мутаций. Результаты предсказаний нейросети еще нужно проверять.
Также есть еще инструмент Enformer на основе нейросетей от компании Google, который позволяет предсказывать не просто связь гена с каким-то белком, а вообще экспрессию (активность) конкретного гена. Enformer отвечает на вопрос: будет ли мутация в конкретном гене влиять на синтез белка? Будет ли экспрессироваться ген в клетках?
У российских ученых подобных разработок нет?
- Есть. Вдохновившись им, мы решили создать свой аналог - Deep CT. Сейчас есть языковые модели для ДНК, аналогичные моделям для обработки естественного языка. Но дело в том, что существующие нейросети были либо в закрытом доступе, либо работали не очень хорошо. Мы обучили свою модель, которая называется GENA, она доступна всем ученым мира. Программа может принимать достаточно небольшие последовательности ДНК и выучивать в них закономерности.
А длинные отрезки она может анализировать? На что вообще влияет длина отрезка, если мы говорим об анализе ДНК?
- Длина последовательности очень важна, потому что нужно понимать контекст, в котором есть мутации. Чем длиннее мы даем последовательность, тем больше нейросеть может в ней увидеть и выучить какие-то закономерности.
Наша задача и состоит в том, чтобы увеличить последовательность, которую может анализировать нейросеть. Первый вариант GENA работает с длиной приблизительно в 3000 нуклеотидов, вторая архитектура модели позволяет на вход подавать 24000 нуклеотидов. Обе модели уже выложены в открытый доступ и доступны мировому сообществу. За последний месяц исследователи из всего мира более 1000 раз скачали эти два решения.
У нас есть своя новая собственная архитектура, разработанная в AIRI совместно с коллегами из МФТИ, называется RMT - Recurrent Memory Transformer. Она потенциально может работать с неограниченной длиной последовательности текста, на ряде задач успешно справляется с длинами в 1-2 миллиона букв. В экспериментах на геномных данных сейчас исследуем ее возможность обрабатывать более 24 000 букв. Сейчас мы пишем научную статью и готовимся ее официально представить.
Какие-то ранее неизвестные закономерности, связанные с мутациями, GENA уже выявила?
- Да, GENA обращает внимание на те участки, которые имеют некий биологический смысл. Другими словами, даже если мы не можем найти никаких упоминаний в научной литературе о том, что конкретный участок в геноме на что-то влияет, это не значит, что нейросеть ошиблась. Возможно, она нашла что-то новое, неизвестное в биологии.
Такие участки нужно изучать, - они помогут потихонечку размотать клубок загадок нашего генома.
Также мы придумываем новые подходы к применению GENA. Например, мы хотим ее применять для данных секвенирования метагеномного сообщества из помета летучей мыши. Мы проверяем, может ли GENA определить разные геномы вирусов и бактерий, которые были секвенированы в этом помете. Но это все пока на стадии задумки.
Существуют ли нейросети, которые могут предсказать появление генетических заболеваний у еще не родившегося человека?
- Эти нейросети находятся сейчас в стадии развития.
Обычно к врачу-генетику советуют ходить любой паре, которая планирует ребенка. Именно врач-генетик может предположить, есть ли риск носительства какого-то редкого моногенного (когда заболевание происходит из-за мутации в одном гене) заболевания. Это делают без нейросетей.
Если у здоровых родителей находят патогенную мутацию в одном гене, ассоциированном с известным заболеванием, то риск рождения больного ребенка составляет 25%. Таким родителям рекомендуют пройти процедуру ЭКО с преимплантационным генетическим скринингом на данную мутацию. Но также можно проверить генетический профиль эмбриона по всем хромосомам.
Этот скрининг представляет собой генетический тест, в котором исследуют эмбрионы перед подсадкой в полость матки. От этих эмбрионов берется несколько клеточек, и программы определяют отклонения в генетическом профиле у будущего плода. Эти программы сегодня основаны на известных математических алгоритмах. Сегодня в них начинают внедрять нейросети для более полного анализа всего геномного профиля эмбриона, но сейчас все это находится на начальном этапе.
Это Вы говорите про ситуацию в мире или в России?
- Немного раскрою секрет: в России есть коллектив в Институте цитологии и генетики СО РАН, который создал свой метод скрининга эмбрионов. Он отличается от существующих на рынке. Пока это исследование находится на уровне научной разработки, идут тестирования на различных синтетических и живых образцах, - неэмбриональных, - у которых есть какие-то анеуплоидии (численные аномалии хромосом).
Чем именно этот метод отличается от аналогов?
- Я не могу раскрыть все детали, но технология там совсем другая. Более того, он позволяет не просто секвенировать ДНК, не просто считывать ее последовательность и точно определять, где произошла мутация. Коллеги планируют добавить возможность просмотра того, как эти хромосомы расположены в 3D-структуре нашего ядра. Мы сможем увидеть, где какой ген с каким контактирует, насколько различные регуляторные процессы могут быть в эти изменения вовлечены.
Другими словами, это более полный анализ?
- Да, расширенный.
Могут ли нейросети помочь в изучении коронавируса?
- Да и это очень интересное направление. Нейросети могут помочь предсказать следующую мутацию коронавируса (пока существующие для этой задачи модели, к сожалению, работают не очень хорошо) и предположить, как можно улучшить свойство вакцины для нового штамма.
Как известно, в структуре коронавируса очень важен S-белок (шип, который первым контактирует с клеткой). Это именно тот белок в структуре коронавируса, на который вырабатываются антитела. Те места, куда антитела "присаживаются" называются эпитопами.
Если вирус мутирует, и изменения задевают эти эпитопы, то, к сожалению, выработанный после вакцинации или после заражения предыдущим штаммом коронавируса иммунитет будет либо менее эффективен, либо вообще неэффективен.
Совместно с коллегами из центра Гамалеи мы создали нейросеть SEMA, которая позволяет загрузить на вход последовательность белка вируса и получить данные о том, где у него находятся эти эпитопы.
И если эти места в новом варианте вируса изменились?
- То можно сделать предположение, что, к сожалению, данные эпитопы уже неэффективны. Следовательно, вакцину стоит обновлять.
Более того, мы усовершенствовали модель. Теперь она позволяет определить, есть ли на поверхности белка гликаны. Это такие полисахариды, которые сверху покрывают белок как "кустики". Это естественный барьер для связывания с антителами. То есть антитела не могут связаться с эпитопом, если сверху есть полисахариды.
Другими словами, SEMA можно использовать для биотехнологических разработок, для оценки, насколько белок иммуногенный, какие антитела вырабатываются. И для оценки будет ли работать препарат на основе какого-то антитела против вируса.
Она работает только с коронавирусом?
- Она разрабатывалась для него, да, но сейчас с ее помощью можно изучать любой вирус.
Какие разработки Вы ведете сейчас?
- Сейчас в мире существуют нейросети, которые помогают создать абсолютно новый биологически активный белок, не существующий ранее в природе. С заданными свойствами. Такие белки необходимы для блокировки или улучшения свойств пищевых компонентов, решения экологических задач, создания вакцин и прочего.
Сейчас мы занимаемся созданием свой подобной модели, но пока она только на начальном этапе разработки.
01.06.2023, 09:04 264181
Эмоциям здесь не место - ученый о предложении депутатов сократить популяцию сайгаков Эксклюзив КТ
Фото: Константин Плахов
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Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал об уникальных степных антилопах.
Расскажите, в чем уникальность сайги?
- Здесь несколько моментов. На территории нашей республики обитает всего один вид антилоп - сайгак. Более того, сайгака называют современником мамонта, то есть история эволюции этого вида насчитывает более 50 млн лет. С другой стороны, сайгак имеет очень своеобразное строение, в частности хоботок, позволяющий ему успешно дышать при быстром беге на длинные дистанции. С третьей стороны, уникальность сайгака - это его миграции, то есть три крупные группировки, которые у нас обитают, совершают ежегодные миграции на летовки и зимовки, протяженность их около тысячи километров. За этими миграциями следуют миграции связанных с сайгаками видов, прежде всего когда-то многочисленного волка, часть поголовья которого мигрировала через территорию республики вместе с сайгаками. С четвертой - сайгак самый многочисленный вид копытных Казахстана. Его современная численность в несколько раз больше, чем суммарная численность всех видов диких копытных Казахстана и соответствует поголовью лошадей в целом по республике.
Когда мы рассматриваем ветеринарную часть этого процесса, то такие миграции приносят возможность переноса различного рода заболеваний, которые могут быть опасны и для сельхозживотных.
В последнее время мы часто слышим новости об увеличении популяции степных антилоп. Скажите, пожалуйста, насколько изменилась численность уникальных животных на территории Казахстана за последние несколько десятилетий?
- Сегодняшняя численность - около 2 млн. Причем учеты выполняются до окота. Если в прошлом году до начала года насчитывалось 1 млн 300 тысяч в целом по трем группировкам, то в этом году порядка 1 млн 900 тысяч. Соответственно, мы наблюдаем прирост численности около 600 тысяч голов. Если брать за последние 100 лет, то мы наблюдаем такие депрессии, когда сайгак почти исчезает с территории Казахстана, периодически. Здесь надо учитывать, что в РК находится более 90% всего мирового поголовья этого вида. Поэтому наша республика, ратифицировавшая в 1995 году Международную конвенцию по сохранению биологического разнообразия, несет особую ответственность перед мировым сообществом за его сохранение.
У сайгаков были годы депрессии, когда их численность составляла буквально около 20 тысяч особей, например в конце 90-х - начале 2000-х годов. С этих 20 тысяч сегодня мы наблюдаем около 2 млн. Подобные процессы происходили на протяжении прошлого столетия как минимум дважды. Естественно, перед нами, учеными, такие процессы ставят вопросы, потому что, допустим, у джейранов и других видов копытных такого мы не наблюдаем. С чем это связано, еще предстоит выяснить. Необходимо знать особенности биологии, экологии, этологии сайги.
В какой части Казахстана сайгаки наиболее распространены?
- Существуют три крупнейшие группировки. Исторически самая большая была - бетпакдалинская. Она названа по территории самой большой пустыни центрального Казахстана - Бетпак-Дала. Зимовала она на юге - это Жамбылская, Алматинская области. На лето уходила на север - это Костанайская, Акмолинская области. Бетпак-Дала - это Карагандинская область, частично Жамбылская, Южно-Казахстанская. Поскольку это пустыня, то эта территория в хозяйственном обороте особо не использовалась, и сайгак никому не мешал. За исключением отдельных годов высокой численности. Сейчас бетпакдалинская группировка из-за гибели 200 тысяч сайгаков в 2015 году вторая по численности.
Внезапно размножилась западно-казахстанская, которая стала мешать фермерам, потому что там другая ситуация. Третья группировка находится в Мангистауской, Актюбинской, Атырауской области.
Что является основной пищей для степных антилоп?
- Растительность. Сайгаки, как и все копытные, питаются растительной пищей. Естественно, она варьируется по регионам обитания, по сезонам. Конечно же, в каждом регионе, где обитает определенная группировка, есть свои особенности питания. В целом сайгаки употребляют в пищу более 80 видов растений.
На днях депутаты выступили с запросом, в котором предлагали пустить сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. Депутатов тревожат миллионные убытки, которые понесут крестьянские хозяйства. Вместе с тем их не тревожит сохранность уникального вида. Как Вы относитесь к подобной инициативе?
- В науке не принято использовать эмоциональные тезисы. Все должно быть доказуемо. Если убытки миллионные - значит, покажите. Давайте рассчитаем, сколько было затрачено ГСМ, сколько было затрачено зерна. Счета на закупку и так далее. Какая урожайность зерновых ожидается, чтобы подсчитать убытки полностью. Опять-таки, сколько из них сайгаки на самом деле потравят, сколько не потравят.
Прежде чем говорить о миллионных убытках, нагоняя "черноту" и действуя на психику, нужно все подкреплять материальными доводами, тем более это недопустимо для депутатов, которые допущены до государственного управления. Эмоциям здесь не место.
С другой стороны, исторически сайгак всегда служил объектом питания. Не будем забывать об этом, когда раздаются возгласы, что сайгак - это сакральный вид у казахов. Да, это сакральный вид, но его сакральность не мешала его кушать. Добывали разными способами. К примеру, на территории Мангистауской области еще сохранились каменные древние загоны. Была и массовая охота на лошадях и т.д.
Во второй половине прошлого века как раз сформировался так называемый охотничий промысел на территории Казахстана. И продукт этого промысла прежде всего поступал в магазины для населения. Стоило оно в 2,5-3 раза дешевле, чем баранина. Люди с удовольствие брали и ели.
Несмотря на то что Казахстан достаточно большая страна, эта территория не вся пригодна для проживания и людей, и сайгаков. Никто не мешает нам использовать сайгаков в качестве мясной пищи, как добавки к мясному рациону. Ни международные законы, ни наши внутренние.
Какие, на Ваш взгляд, возможны в данном случае альтернативные пути решения проблемы аграриев, чтобы сохранить популяции сайги?
- Государство принимало и принимает целый комплекс мер по сохранению сайгаков. Это и специализированная инспекция в дополнение к территориальной, и усиление на законодательном уровне ответственности за незаконную добычу сайгаков и сбор, хранение, транспортировку их дериватов (рогов, мяса). Это и создание особо охраняемых природных территорий для охраны сайгаков и их местообитаний. И ежегодные учеты их численности для контроля состояния популяций, и мораторий на изъятие и т.д. Поэтому надо понимать, что просто сохранять ради сохранения неразумно ни с государственной, ни с научной точки зрения.
Территория ЗКО достаточно интенсивно используется в процессе земледелия и животноводства. Переведем это на язык экологии. Часть потенциально пригодных пастбищ для сайгаков ушли в хозяйственное использование. Кормовые ресурсы для них уменьшились, одна часть водопоев стала недоступной, другие пересохли из-за многолетней засухи. Часть миграционных путей перекрыта авто- и железными дорогами. Что мы можем предложить? Первое: фермерам мы можем предложить все-таки компенсации за потравы. Это государственное решение, но от этого численность сайгаков не просто меньше не станет, а продолжит возрастать. Иногда раздаются возгласы: "Давайте их переселим". Кто-то из доморощенных экспертов кричит: "Давайте в Монголию переселим", но это невозможно. В данному случае, чтобы это оказало какое-то воздействие, нужно переселить несколько сотен тысяч сайгаков. То есть это нужно всем Казахстаном от мала до велика приехать в ЗКО и перегонять сайгаков год или два пешком.
Что еще можем предложить? Допустим, переселить не в Монголию, а на Устюрт, там маленькая группировка. Но там совершенно другие условия, в том числе кормовые, и есть риск, что сайгаки из западно-казахстанской группировки просто к ним не приспособятся.
Что у нас остается? Питомники? У нас не существует питомников, в которые можно переселить несколько сотен тысяч сайгаков. Любая подобная мера - это просто временная отсрочка. Мы отсрочим проблему и дождемся, что или джут "выкосит" несколько сотен тысяч сайгаков, или болезни, как уже бывало.
Как Вы считаете, какие меры следует принимать правительству, чтобы разграничить территорию обитания и границы сельхозтерриторий?
- За счет государства создаются заповедники, национальные парки, природоохранные резерваты. В прошлом году был создан очередной специализированный сайгачий природоохранный резерват "Бокейорда" в Западном Казахстане. Давайте будем справедливы, есть сеть уже не республиканского, а областного значения в Мангистауской области, есть другие природоохранные резерваты, заповедники, где сайгаки бывают. Но они нигде не бывают на протяжении всего года. Месяц-два, максимум три-четыре. Сайгаки - это мигрирующий вид. Мы их не можем "привязать" к одному участку.
Государство идет на самые разные меры. Это, действительно, заслуга государства и соответствующих уполномоченных органов, которые смогли обеспечить охрану. Это заслуга ученых, которые смогли обеспечить изучение этого вида. Были созданы специализированные инспекции по охране сайги. Именно в тех областях, где сайгаки имеются. Желательно, конечно, восстановить пути миграций за счет строительства специальных переходов для диких животных. И в дальнейшем при планировании хозяйственной деятельности учитывать ее последствия для диких животных и их местообитаний, как этого требует Экологический кодекс.
Теперь важно организовать устойчивое использование ресурсов этого вида, благосостояние его численности это позволяет. Это пойдет на пользу всем:
- самим сайгакам, так как уменьшит вероятность их массовых заболеваний и увеличит кормовую базу для остающихся, что особенно важно при джутах и засухах;
- экосистемам, так как уменьшит нагрузку на них и увеличит кормовую базу не только для самих сайгаков, но и для других видов травоядных животных, в том числе - диких копытных;
- фермерам, так как их посевы и пастбища будут меньше страдать от потрав;
- населению республики, так как, с одной стороны, сделает возможным улучшить мясной рацион, а с другой - даст дополнительные рабочие места;
- международному престижу Казахстана в случае успешного создания системы устойчивого использования ресурсов ценного вида и мирного сосуществования его с человеком.
Ранее депутаты от агропартии "Ауыл", призванной защищать интересы сельчан, предложили пустить сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. Позже стало известно, что Минсельхоз планирует начать выплаты субсидий фермерам за урон, нанесенный сайгаками, к концу 2023 года.
30.05.2023, 16:28 271366
Посол КНР в РК дал интервью казахстанским СМИ об успешном проведении саммита "Китай - Центральная Азия"
Фото: Посольство КНР в РК
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Посол Чжан Сяо дал интервью казахстанским СМИ об успешном проведении саммита "Китай - Центральная Азия" и государственном визите президента Казахстана Токаева в Китай.
С 18 по 19 мая в Сиане, провинция Шэньси, успешно прошел саммит "Китай - Центральная Азия", который привлек широкое внимание международного сообщества. Каковы, по Вашему мнению, важные результаты этого саммита? Каково его значение?
- Под председательством председателя КНР Си Цзиньпина в древней столице Сиань успешно прошел саммит "Китай - Центральная Азия". Этот саммит является первым масштабным многосторонним мероприятием, организованным Китаем после XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая и двух национальных сессий этого года. Это первый очный саммит глав государств шести стран за 31 год с момента установления Китаем дипломатических отношений с этими странами, а также первый саммит с момента создания 3 года назад механизма Китай-Центральная Азия. Он имеет эпохальное значение в истории отношений между Китаем и странами Центральной Азии.
На саммите председатель Си Цзиньпин выступил с программной речью, выдвинув "четыре предложения" о том, какую Центральную Азию строить, как он отметил, "мир нуждается в стабильной Центральной Азии, мир нуждается в процветающей Центральной Азии, мир нуждается в гармоничной Центральной Азии, мир нуждается во взаимосвязанной Центральной Азии". Также в его речи было предложение о том, как построить сообщество единой судьбы Китая - Центральной Азии, председатель выдвинул "четыре упорства", то есть оказать друг другу взаимопомощь и поддержку, содействовать совместному развитию, обеспечить всеобщую безопасность, укреплять многовековую дружбу. Кроме того, господни Си выдвинул "предложения из восьми пунктов" о том, как развивать сотрудничество между Китаем и странами Центральной Азии, то есть, во-первых, усиливать работу по становлению формата. Во-вторых, расширять торгово-экономические связи. В-третьих, важно углублять взаимосвязь. В-четвертых, расширять энергетическое сотрудничество. В-пятых, продвигать "зеленые" инновации. В-шестых, наращивать потенциал развития. В-седьмых, активизировать межцивилизационный диалог. В-восьмых, поддержать мир в регионе. Впервые с начала новой эры руководитель Китая подробно, сосредоточенно и систематически изложил внешнюю политику в отношении Центральной Азии международному сообществу, что получило высокое одобрение и восторженный отклик со стороны глав центральноазиатских стран. Он также дает нам основные принципы и руководство по созданию более тесного сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии.
В ходе саммита Китай и пять стран Центральной Азии приняли 7 двусторонних и многосторонних документов, в том числе Сианьскую декларацию по итогам саммита "Китай - Центральная Азия" и Перечень договоренностей и инициатив, а также подписали более 100 соглашений о сотрудничестве в различных областях, приносящие богатый результат, реальность содержания и огромное влияние, которые никогда не наблюдались прежде.
Данный саммит, во-первых, придал новый импульс углублению отношений между Китаем и Центральной Азией. В Сианьской декларации провозглашено совместное строительство более тесного сообщества единой судьбы Китая - Центральной Азии, что еще раз демонстрирует волю и решимость шести стран осуществлять сотрудничество на более высоком уровне, с более высокими стандартами и с более высоким качеством.
Во-вторых, построил новую платформу для расширения обменов и сотрудничества в различных областях. Стороны договорились в рамках Саммита официально создавать механизм встреч глав государств Китая и Центральной Азии. Обе стороны - Китай и страны Центральной Азии - будут по очереди принимать саммит, который будет проводиться раз в два года. Следующий саммит пройдет в 2025 году в Республике Казахстан. Стороны официально создали механизмы встреч на уровне министров по вопросам дипломатии, экономики и торговли и таможни, а также создали такие платформы, как комитеты предпринимателей, форумы аналитических центров и союзы предприятий здравоохранения и договорились ускорить создания механизмов встреч и диалогов в таких областях, как инвестиционно-индустриальная кооперация, транспорт, сельское хозяйство, управление чрезвычайными ситуациями, образование, политические партии, а также создать в Китае постоянный секретариат механизма. Создание новых механизмов и новых площадок, безусловно, станет более эффективной гарантией расширения обменов между Китаем и Центральной Азией на всех уровнях, углубления всестороннего сотрудничества и расширения более широкого пространства.
В-третьих, саммит открыл новые перспективы для углубления взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. Председатель Си Цзиньпин объявил на саммите о ряде крупных инициатив сотрудничества. Он включает в себя расширение торгово-экономического сотрудничества, обновление инвестиционных соглашений, всестороннее увеличение объема трансграничных перевозок, всестороннее повышение пропускной способности трансграничной перевозки, поддержание строительства Транскаспийского международного транспортного маршрута, создание партнерских отношений "Китай - Центральная Азия" в энергетическом секторе, ускорение реализации создания Центра традиционной медицины в Центральной Азии и открытия "мастерских Лу Баня" и т. д. Все это поможет странам Центральной Азии развиваться, председатель Си Цзиньпин также объявил о выделении в общей сложности 26 миллиардов юаней на финансовую поддержку и помощь. В этот период Китай также подписал соглашения о взаимном безвизовом режиме с Казахстаном, и Казахстан стал первой страной Центральной Азии, которая взаимно освобождается от виз с Китаем. Также официально стартовал Год культуры и искусства народов стран Китая и Центральной Азии.
В-четвертых, саммит вложил новые силы в защиту международной честности и справедливости. Китай и страны Центральной Азии договорились подтверждать свою приверженность целям и принципам Устава ООН, твердо защищать многосторонность, противостоять односторонности, гегемонизму и силовой политике, способствовать демократизации международных отношений и подталкивать международный порядок и систему глобального управления к более справедливое и разумное направление развития. Эти позиции и предложения привнесут больше определенности в мир, полный неопределенностей, и внесут "вклад Китая и Центральной Азии" в поддержание мира и безопасности во всем мире и содействие прогрессу человеческой цивилизации.
В-пятых, он подал развивающимся странам новый пример стремления к единству и самосовершенствованию. Председатель Си Цзиньпин подчеркнул, что суверенитет, безопасность, независимость и территориальная целостность стран ЦА должны быть обеспечены, самостоятельно выбранные их народами пути развития должны уважаться, их усилия к миру, добрососедству и спокойствию должны быть поддержаны. Слова председателя Си Цзиньпина сильны и звучны, вызывают сильное сочувствие у народов стран Центральной Азии. Как представители сил мира и справедливости, Китай и страны Центральной Азии понимают друг друга и идут рука об руку вперед, что, несомненно, привнесет больше позитивной энергии и стабильности в сложный и неспокойный мир.
Как принимающая сторона, Китай тщательно подготовился к саммиту, и искреннее отношение к гостям - это способ жить в добрососедстве. Президент Си Цзиньпин и его супруга провели церемонию приветствия вхождения в город в стиле династии Тан в Лотосовом парке династии Тан в Сиане. Форма новая и уникальная, с сильной исторической и культурной атмосферой. Главы государств шести стран вместе посадили гранатовые деревья, символизируя, что шесть стран тесно связаны, как зерна граната. Председатель Си Цзиньпин также отметил день рождения президента Казахстана Токаева, который совпадает с его днем рождения, что в полной мере отражает глубокую дружбу между главами двух государств.
Успешное проведение первого саммита "Китай - Центральная Азия" ознаменовало собой официальное создание механизма встреч глав государств Китая и Центральной Азии, что стало важной вехой в истории развития отношений между Китаем и странами Центральной Азии, наметило новый план развития отношений между Китаем и Центральной Азией открыл новую эру сотрудничества между двумя сторонами и внести новый вклад в совместное содействие построению сообщество единой судьбы человечества.
Мы верим, что пока Китай и страны Центральной Азии тесно общаются и искренне сотрудничают, путь добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между шестью странами, несомненно, будет становиться все шире и шире.
С 17 по 19 мая президент Казахстана Токаев посетил Китай для участия в саммите "Китай - Центральная Азия" и совершил успешный государственный визит в Китай. Каковы результаты визита? Какое влияние это окажет на развитие двусторонних отношений?
- С 17 по 19 мая президент Токаев был приглашен в Китай для участия в саммите "Китай - Центральная Азия" и совершил государственный визит в Китай, который увенчался полным успехом.
В теплой, дружественной и прагматичной атмосфере в Сиане состоялись переговоры председателя Си Цзиньпина с президентом Токаевым. Председатель Си Цзиньпин поздравил президента Токаева с днем рождения и сказал, что государственный визит президента Токаева в Китай в особый день свидетельствует о высоком уровне двусторонних отношений. Стороны высоко оценили достижения в развитии китайско-казахстанских отношений с момента установления дипломатических отношений 31 год назад и выразили готовность к дальнейшему повышению уровня китайско-казахстанских отношений, углублению сотрудничества в различных областях, глубокому обмену мнениями на международные и региональные проблемы, представляющие общий интерес. Главы двух государств подписали "Совместное заявление Китая и Казахстана", совместно стали свидетелями подписания ряда документов о двустороннем сотрудничестве в торгово-экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, взаимосвязанной, гуманитарной и местной сферах. Си Цзиньпин поприветствовал проведение Казахстаном Года туризма Казахстана в Китае в 2024 году.
Токаев заявил, что состоявшиеся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином были содержательными и плодотворными и открыли новое "золотое 30-летие" казахстанско-китайских отношений.
Во время своего пребывания в Китае президент Токаев также принял участие в церемонии открытия Генерального консульства Казахстана в Сиане и стал свидетелем официального запуска Национального павильона Казахстана на китайской платформе электронной коммерции. С помощью видеосвязи принял участия в торжественной церемонии начала строительства грузового терминала ООО "Китайско-казахстанской торгово-логистической компании (Сиань)". Можно сказать, что график был насыщенным и плодотворным. Китай и Казахстан также договорились расширять сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций, сельского хозяйства, автомобилестроения и энергетики, углублять взаимосвязь, продвигать комбинированные сухопутно-морские перевозки, расширять сотрудничество в новых областях, таких как электронная коммерция, инновации и большие данные. Было уделено внимание ускорению реализации взаимного создания культурных центров и открытия "мастерских Лу Баня", а также подписанию соглашения о взаимном безвизовом режиме как возможности для укрепления гуманитарных обменов и сотрудничества.
Практика показала, что стратегическое лидерство главы государства является фундаментальной гарантией и самым большим преимуществом для устойчивого и высокого уровня развития китайско-казахстанских отношений. Главы государств Китая и Казахстана установили хорошие рабочие отношения и личную дружбу. Главы государств самолично будут стоять у руля в развитии двухсторонних, межгосударственных отношений. В сложившейся сложной международной обстановке визит президента Токаева в Китай имеет большое значение, он в полной мере реализовал руководящую стратегическую роль дипломатии главы государства, добился новых существенных и прорывных успехов в развитии китайско-казахстанских отношений и в сотрудничествах в различных областях, и придало новый и мощный импульс строительству сообщества единой судьбы между Китаем и Казахстана.
В этом году исполняется десять лет совместному строительству инициативы "Пояс и путь" в Казахстане. Каких плодотворных результатов совместное строительство "Пояса и пути" между Китаем и Казахстаном достигло за последние десять лет? Как Казахстан и Китай будут способствовать дальнейшему качественному развитию совместного строительства инициативы в будущем?
- В сентябре 2013 года, когда Председатель Си Цзиньпин выступил с речью в Назарбаев Университете в Казахстане, он предложил инициативу совместного строительства "Экономического пояса Шелкового пути", которая получила теплый отклик и активное участие со стороны стран Центральной Азии, а Центральная Азия стала родиной инициативы "Один пояс и один путь", также первой остановкой на западе. Лидеры стран Центральной Азии приняли активное участие в первом и во втором Форуме международного сотрудничества "Один пояс и один путь" и высоко оценили инициативу, как "золотой ключик" для стран к решению кризисов и проблем в постэпидемическую эпоху, который "открывает окно возможностей для стран" и "тесно связывает страны на всех континентах". Президент Токаев сказал в интервью: "Это перспективный проект грандиозного масштаба. Казахстан поддерживает концепцию, которую десять лет назад изложил здесь председатель Си Цзиньпин. Проект принес пользу многим странам".
За последние 10 лет Китай и страны Центральной Азии первыми попробовали построить "Один пояс и один путь" и добились больших успехов и плодотворных результатов в стыковке стратегий развития, выстраивании механизмов сотрудничества, продвижении крупных проектов, что произвело важный демонстрационный эффект в международном сообществе. От автомобильных и железных дорог до газопроводов, от промышленных парков, международных сухопутных портов до проектов по обеспечению средств к существованию, серия крупных проектов сотрудничества помогла пяти странам Центральной Азии улучшить свою инфраструктуру и ускорить процесс индустриализации. В настоящее время поезда Китай-Европа, проходящие через Центральную Азию, составляют почти 80% от общего количества поездов Китай-Европа. В 2022 году объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии достиг 70,2 млрд долларов США, что примерно в 100 раз больше, чем на момент установления дипломатических отношений. За первые четыре месяца этого года импорт и экспорт между Китаем и пятью странами Центральной Азии, включая Казахстан, увеличился на 37,3% в годовом исчислении. В 2022 году объем трансграничной электронной торговли между Китаем и Центральной Азией увеличился на 95% по сравнению с прошлым годом, и почти 300 центральноазиатских компаний аккредитовали на китайских платформах электронной коммерции. К концу 2022 года объем прямых инвестиций Китая в пять стран Центральной Азии составил почти 15 миллиардов долларов США. Все больше и больше центральноазиатских товаров могут войти на огромный потребительский рынок Китая, чтобы они могли быстрее попасть в Европу, что делает Центральную Азию важным торговым узлом в мире.
Китай и Центральная Азия непрерывно добиваются новых и больших успехов в качественном совместном строительстве "Один пояс и один путь". В Сианьской декларации саммита "Китай - Центральная Азия" отмечается, что Стороны высоко оценивают важное значение инициативы совместного строительства "Одного пояса и одного пути" для развития международного сотрудничества. Отмечая 10-летие Инициативы в качестве новой отправной точки, стороны выражают готовность усиливать ее гармонизацию и сопряжение с инициативами и национальными стратегиями развития государств Центральной Азии, в том числе с Новой экономической политикой Республики Казахстана "Нурлы жол", укреплять практическое сотрудничество в разных сферах в целях формирования новой архитектоники сотрудничества, характеризующейся высоким уровнем взаимодополняемости и взаимной выгоды. В "Совместном заявлении Китайской Народной Республики и Республики Казахстан" четко указано, что главы государств высоко оценили итоги выдвинутой 10 лет назад инициативы совместного строительства "Одного пояса, одного пути". Стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее укрепление региональной взаимосвязанности в интересах более эффективного использования взаимного торгово-инвестиционного и транзитно-транспортного потенциала, а также углубление практического сотрудничества в различных областях в рамках "Одного пояса и одного пути".
На следующем этапе Китай и Казахстан воспользуются 10-летием инициативы "Пояс и путь", выдвинутой в Казахстане и III форумом на высоком уровне по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", серьезно подытожат успешный опыт и всегда будут придерживаться принципа совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования, ориентироваться на высокий стандарт, устойчивость и нацеленность на повышение благосостояния народов, активно продвигать либерализацию и упрощение процедур торговли, расширять промышленное и инвестиционное сотрудничество и активизировать развитие транспортного коридора "Китай-Центральная Азия", создание партнерских отношений "Китай-Центральная Азия" по энергетическому развитию, поощрять сотрудничество в области высоких технологий, обеспечивать региональную продовольственную безопасность, совместно создавать новую модель сотрудничества, характеризующейся взаимодополняемостью и взаимовыгодной, способствовать качественному развитию совместного строительства "Один пояс и один путь" в Казахстане и других странах Центральной Азии, чтобы приносить больше пользы людям всех стран.
Какую роль играет Казахстан в сотрудничестве Китая с Центральной Азией? Какого его положение?
- Казахстан имеет обширную территорию, охватывающую Евразийский континент, с уникальным стратегическим положением, очевидными геополитическими преимуществами и богатыми природными ресурсами, такими как нефть, газ и полезные ископаемые. Независимо от площади территории или экономического масштаба, Казахстан является крупной страной в Центральной Азии и играет неизменную роль в обеспечении стабильности и развития Центральной Азии. Еще в древние времена Казахстан был важным узлом древнего Шелкового пути, вместе с другими странами Центральной Азии внесли важный вклад в сплочение и наследие духа Шелкового пути, в основе которого лежат мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, заимствование друг у друга и взаимная выгода.
С момента обретения независимости Казахстан не упускал возможности постоянно совершенствовать свою внутреннюю экономическую структуру, в полной мере использовал свои географические преимущества в качестве наземного транспортного узла в Евразии, активно участвовал в совместном строительстве "Один пояс и один путь" и энергично осуществлял международное сотрудничество со странами Центральной Азии, не только прокладывая путь развития в соответствии с их собственными национальными условиями, но и играя все более важную роль в обеспечении региональной безопасности, стабильности, развития и процветания.
Президент Токаев сказал в интервью перед участием в Саммите Китай-Центральная Азия и государственным визитом в Китай, что Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Казахстан надеется принять у себя международные форумы и конференции, собрав вместе всех, кто привержен укреплению мира и наведению мостов мира между конфликтующими странами.
Безопасность, стабильность, развитие и процветание в Центральной Азии являются общими устремлениями стран региона, в том числе Китая и Казахстана. Долгое время Китай и Казахстан неуклонно укрепляли и углубляли добрососедские и дружественные двусторонние отношения, опираясь на Шанхайскую организацию сотрудничества, СВМДА и другие региональные платформы многостороннего сотрудничества для тесного общения по вопросам региональной безопасности и развития в своевременным образом, объединяя усилия стран региона по борьбе с "тремя силами зла", наркотрафиком и трансграничной организованной преступностью, содействия сотрудничеству в взаимосвязи энергоносители и других областях, активно поддерживают долгосрочную стабильность, развитие и процветание Центральной Азии.
На следующем этапе Китай готов работать с Казахстаном для реализации результатов первого саммита "Китай - Центральная Азия" и госвизита президента Токаева в Китай, ускорить создание механизма Китай-Центральная Азия и укрепить сотрудничество между инициативой "Один пояс и один путь" с новой экономической политикой Казахстана "Нұрлы жол" и другими инициативами регионального развития, твердо поддерживать страны Центральной Азии в самостоятельном выборе путей развития в соответствии с их национальными условиями, решительно противостоять внешним силам, вмешивающимся во внутренние дела стран Центральной Азии, совместно реагировать на угрозы безопасности и добросовестно реализовывать Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации , а также совместно вносить "китайско-казахстанский вклад" в содействие построению сообщества единой судьбы "Китай - Центральная Азия".
В ходе визита президента Токаева в Китай между Казахстаном и Китаем было подписано соглашение о взаимном безвизовом режиме. Как Вы считаете, какое значение имеет этот шаг и какое влияние он окажет на казахстанско-китайские отношения и сотрудничество в различных сферах?
- С момента установления дипломатических отношений 31 год назад под стратегическим руководством глав двух государств китайско-казахстанские отношения развиваются на высоком уровне, продолжают углубляться сотрудничество в различных областях, существует более высокий спрос на содействие кадровому обмену между двумя сторонами, вопрос "визовых трудностей" превратился в "постоянную трудность", которая долгое время ограничивала расширение кадровых обменов между Китаем и Казахстаном и является серьезной "неотложной, трудной и тревожной" проблемой для народов двух стран.
При личной заботе и содействии глав двух государств в июле прошлого года Казахстан внедрил 14-дневную политику безвизового въезда для граждан Китая, которая дала хорошие результаты. На основе предыдущей работы и в целях удовлетворения потребностей развития китайско-казахстанских отношений и сотрудничества в различных областях Китай и Казахстан продолжали идти навстречу друг другу. В ходе визита президента Токаева в Китай китайско-казахстанское соглашение о взаимном безвизовом режиме было успешно подписано. Это является неизбежным результатом развития отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами, полностью отвечает интересам народов Китая и Казахстана, значительно облегчит кадровые обмены между двумя сторонами, будет способствовать дальнейшему обмену людьми между Китаем и Казахстаном, углубит двустороннее сотрудничество в различных областях и сыграет важную роль в качественном совместном строительстве "Одного пояса и одного пути", что и является подлинным смыслом китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства на высоком уровне.
Я заметил, что некоторые люди со скрытыми мотивами или не знающие правды манипулируют общественным мнением и раскручивают "теорию угрозы безвизового режима между Китаем и Казахстаном", что является чистой чушью. Взаимный безвизовый режим между Китаем и Казахстаном применим только к туристическим и деловым целям и не дает безвизового въезда право на работу, поэтому не будет таких проблем, как "использование возможностей трудоустройства для казахстанцев", которые очень немногие люди беспокоятся. Взаимный безвизовый режим является важным консенсусом, достигнутым двумя странами, и никакие внешние силы не могут вмешиваться. В "Совместном китайско-казахстанском заявлении", подписанном Китаем и Казахстаном 17 мая, еще раз подчеркивается, что обе стороны высоко оценили подписание соглашения о взаимном безвизовом режиме между двумя правительствами и готовы реализовать вышеупомянутые документы и изучить дополнительные меры по содействию кадровому обмену и стандартизации сотрудничества в области иммиграции.
В качестве следующего шага Китай готов работать с Казахстаном, чтобы искренне реализовать важный консенсус, достигнутый председателем Си Цзиньпином и президентом Токаевым, ускорить реализацию безвизового режима, укреплять гуманитарные обмены, использовать подписание соглашение о взаимном безвизовом режиме как возможность для углубления сотрудничества в различных сферах, реализовать проект "Культурный Шелковый путь" и проведения года туризма Казахстана в Китае в 2024 году, активизировать межцивилизационный диалог, ускорить создание центров традиционной медицины и взаимное учреждение культурных центров, содействовать обмену между студентами из двух стран, ускорить открытие "мастерских Лу Баня" в Казахстане и укрепить гуманитарное сотрудничество в области образования, науки, культуры, туризма, археологии, архивов, спорта, СМИ, аналитических центров и т. д. и будет способствовать развитию большего количества городов-побратимов и совместно создавая "китайско-казахстанское сообщество единой судьбы".
27.05.2023, 15:28 279851
Профессор Алексей Маслов в интервью о том, как Китай стал лидером в научно-технологической гонке
Фото: Depositphotos
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О новом феномене Китая, который вышел в лидеры технологической гонки, корреспондент "РГ" беседует с директором Института стран Азии и Африки МГУ профессором Алексеем Масловым.
Китай поразил весь мир своим экономическим чудом. Но оно во многом произошло благодаря привлечению иностранных фирм. А сейчас страна вышла в лидеры научных публикаций, патентов и высоких технологий. Как всего за десять лет Китаю удалось своими силами совершить такой фантастический прорыв?
- Не стал бы говорить о рывке. Китай в течение десятилетий целенаправленно нарабатывал потенциал в области науки и образования. А вот как он это делал, очень интересно и поучительно. Ведь эти сферы во многом копировали советскую систему. Так вот в них произошли кардинальные изменения. В чем суть? Если выделить главный тренд - наука и образование должны быть нацелены на конечный результат. Эта тенденция особенно усилилась, когда стало ясно, что США и их союзники отсекают страну от высоких технологий, стремясь обеспечить себе полное господство.
То есть в китайских институтах ученый не может удовлетворять собственное любопытство за государственный счет?
- Практически нет. Китай провел очень болезненную перестройку Китайской академии наук и ряда профильных академий. Теперь институты обязаны не только проводить исследования мирового уровня, но и приносить прибыль или работать на будущие инновации. Например, целый ряд академических институтов напрямую обслуживают космическую отрасль, они интегрированы в создание новых технологий. Что позволяет ученым зарабатывать хорошие деньги.
Повторяю, результат - главный критерий оценки работы науки. Кстати, Китай не стал слепо копировать принятую в ведущих странах систему оценки работы ученых, где основной показатель число публикаций и цитируемость. В стране используется свой подход. Он учитывает и мировые тенденции, но перевешивают собственные, важнейшие именно для китайской специфики показатели.
Что оказалось очень эффективным. Не делая фетиш из наукометрии, китайцы тем не менее вышли в лидеры по этому показателю.
- Совершенно верно. Это значит, что механизм науки настроен правильно. И вот что еще показательно - изменилось лицо китайской науки. Если раньше в Китайской академии наук или Китайской академии общественных наук работали в основном пожилые ученые, то сейчас подавляющее большинство - относительно молодые для науки очень активные люди, нацеленные на результат.
Но Китай кардинально изменил не только сферу науки, но и образования. Ставка была сделана на создание тесной связки университет - производство или работодатель. Крупнейшие фирмы выставляют вузам запросы, какие кадры им нужны. Востребованность выпускников является одним из главных итогов работы университета. Так подготовлено огромное количество первоклассных специалистов и ученых, которые пришли в науку и на высокотехнологические предприятия. А китайские вузы вышли на первые места в мировых рейтингах.
Одним из главных пунктов программы Геннадия Красникова, когда он еще только боролся за кресло президента РАН, звучал так: академия должна вписаться в систему принятия государственных решений. Во времена СССР так и было, без академии не принималось ни одно важнейшее решение, но уже 30 лет академики узнают о них из СМИ. Какова ситуация в Китае? Читал, что Си Цзиньпин взял на себя управление технологическим прогрессом.
- В китайских СМИ таких заявлений я не видел. Сказано, что Компартия будет контролировать научный сектор, чтобы обеспечить стране технологическую независимость. Создается Центральный комитет по науке и технологиям, который усилит партийный надзор за этим сектором. Но если говорить в целом, то наука постоянно привлекается к решению важнейших задач развития страны. Здесь Китай использует опыт СССР. Многие институты стали серьезными аналитическими центрами, которые оценивают политические и экономические риски.
В китайский прорыв вложены огромные деньги, расходы на исследования и разработки в 2020 году достигли 525 млрд долл., к 2025-му планируется рост до 820 млрд. Как формируются такие гигантские суммы?
- Сразу надо подчеркнуть, что большую часть исследований и разработок финансирует не государство, а частные и частно-государственные компании. На их долю приходится около 76% всех вложений в этот сектор. Для сравнения - у нас около 30%. Но 525 миллиардов - это прямое финансирование из бюджета и от крупных корпораций. В этой сумме не учитываются огромные средства регионов, которые выделяют деньги местным вузам, которые, как я говорил, обязаны участвовать в технологической гонке. Причем от того, насколько они успешны, зависит рейтинг местной власти.
Китай провел очень болезненную перестройку академий наук. Институты обязаны не только проводить исследования мирового уровня, но и приносить прибыль или работать на будущие инновации
Итак, и наука, и образование, и промышленность "заточены" на конечный результат, инновации. Но это рисковая сфера, где вероятность потерять деньги очень высока. Чтобы заманить сюда бизнес, в США создана Национальная инновационная система, признанная более важным достижением, чем даже полет на Луну. Как в Китае заманивают бизнес?
- Для стимулирования существует целый арсенал различных средств. Скажем, если крупная корпорация создала у себя научные лаборатории или поддерживает их в других институтах и вузах, то она освобождается от налогов на величину этого финансирования. Если создается новое малое предприятие, которое в своей работе делает ставку на науку, то оно полностью освобождается от налога на прибыль, от НДС на реализацию открытий и изобретений. Также могут быть уменьшены налоги на доходы физических лиц. Словом, ученые в такой фирме могут хорошо зарабатывать.
Далее. Созданы специальные экономические зоны, где любой человек может зарегистрировать стартап и получить на развитие около 10 млн руб. на наши деньги. Хотя, по статистике, из 10 стартапов около семи прогорают, остальные три многократно окупятся. Важно, что антимонопольный комитет оберегает стартапы от поглощения крупными фирмами, чтобы "малыши" постепенно выросли в крупные компании. Сейчас в Китае около 200 стартапов уже достигли капитализации в 1 млрд долл.
Китай всегда умел удивлять: знаменитая "терракотовая армия" - 8100 статуй, захороненных в 210-209 годах до н.э. Фото: GettyImages
Один из "кошельков" НИОКР - венчурное инвестирование в перспективные технологии. Это "долгие" деньги, они могут дать отдачу через 5-7 лет, а нередко через 10-15. Конечно, венчурный инвестор серьезно рискует, но в случае успеха может "выиграть" огромные суммы. И, как следствие, инноваторам надо учиться грамотно оформлять свои идеи в бизнес-проекты.
Все эти меры по реформированию и поддержке науки и образования, стимулированию НИОКР позволили Китаю выйти в технологические лидеры.
По финансированию исследований и разработок мы отстаем на порядок, находимся в разных лигах, но все же что можем взять из опыта Китая?
- Самое первое - это уважение к науке со стороны государства. К сожалению, многие годы ее не баловали особым вниманием, она не была на первых ролях. Санкции заставляют пересмотреть отношение, наука выходит из тени в решении ключевых вопросов развития. Одним из главных, а может, и самым главным на данном этапе показателем работы институтов должен стать реальный результат - внедрение разработок. Кроме того, ученый, который участвует в такой работе, должен получить очень существенные деньги. Быть богатым ученым это не стыдно, а правильно.
Нам не надо создавать новые Сколково. Чтобы стимулировать существующие институты заниматься перспективными разработками, необходимо на 5-10 лет освободить их от налогов, переобучить менеджеров, управляющих проектами, и дать исследователям спокойно работать. Они станут центром притяжения, сюда придут новые стартапы и бизнес-партнеры.
Требуется изучить китайскую систему стимулирования бизнеса вкладываться в исследования и разработки и взять все лучшее, что может вписаться в наши реалии. И, конечно, необходимо досконально разработать правила взаимодействия бизнеса и науки, где прописать все нюансы поддержки инноваций. Иначе между участниками постоянно будут возникать барьеры и недопонимание. Все это надо было делать еще вчера. Уметь вовремя увидеть недостатки и быстро находить решение - еще один урок китайцев.
12.05.2023, 22:43 303676
Мои ожидания от предстоящего саммита в Сиане очень высоки - Токаев
Фото: Акорда
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В преддверии государственного визита в КНР глава государства Касым-Жомарт Токаев дал интервью в эфире китайского телеканала CCTV.
Президент ответил на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики.
Вы неоднократно говорили, что хотите построить новый Казахстан, в центре которого будет справедливость по отношению ко всем. Как бы Вы резюмировали свою философию управления, куда Вы хотите привести Казахстан?
- Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на Евразийском континенте. Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Убежден, что будущее Казахстана должно быть светлым. Именно поэтому я прилагаю все свои усилия для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой.
Казахстан добьется успеха в проведении такого рода внешней политики. Наша историческая судьба - быть миролюбивыми, извлекать выгоду из дружественных отношений со всеми странами. Прежде всего с нашими ближайшими соседями, где Китай играет чрезвычайно важную роль.
Давайте поговорим о китайско-казахстанских отношениях. Обе стороны охарактеризовали эти отношения как постоянное, всеобъемлющее стратегическое партнерство. Это очень уникальный случай во внешней политике Китая. На самом деле я узнал, что Вы лично внесли вклад в формирование этого термина. Можете ли Вы рассказать нам, что за этим стоит и как бы Вы позиционировали Китай в текущей внешней политике Казахстана?
- Китай играет очень важную роль в нашей внешней политике. В сентябре 2019 года я посетил Китай с государственным визитом. У нас были прекрасные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Мы договорились проводить взаимовыгодную политику сближения наших народов. Это означает, что мы должны продвигать стратегическое партнерство, вечную дружбу между обеими странами. Я думаю, что это в значительной степени отвечает долгосрочным интересам казахского народа, и я твердо привержен этой политике. И, конечно, у нас нет никаких сомнений в важности стратегического партнерства с нашим ближайшим соседом - Китаем.
Каков будет Ваш ответ на некоторые комментарии, в которых говорится, что Китай и Центральная Азия сближаются друг с другом? Тем, кто обеспокоен этой усиливающейся близостью в этом геополитическом балансе.
- Никаких подозрений по этому поводу быть не должно, потому что наши намерения вполне открытые, искренние. Факт в том, что Китай занимает второе место в мире по объему своей экономики, поэтому мы должны признать роль Китая, и нам нужно построить очень хорошие отношения с вашей страной.
Как Вы намерены продвигать двусторонние экономические отношения в будущем?
- Мы достигли отличных результатов в сфере экономического сотрудничества, но нам нужно двигаться дальше. Вот почему я с надеждой смотрю на свой предстоящий визит в город Сиань, который является колыбелью китайской цивилизации. Считаю, что нам нужны новые соглашения, новые сделки, потому что мы не должны просто стоять на месте и ждать каких-то результатов. Мы должны приложить усилия для продвижения наших экономических связей в этом сложном мире. Я твердо привержен развитию сотрудничества и дружеских связей между молодежью обеих стран. Молодое поколение должно больше знать друг о друге.
В январе прошлого года по видеосвязи состоялся саммит между лидерами Китая и стран Центральной Азии. Затем, в феврале, Вы вместе с четырьмя другими лидерами центральноазиатских государств присутствовали на открытии зимних Олимпийских игр в Пекине. В мае этого года состоится саммит Китай - Центральная Азия. Считаете ли Вы, что Китай и Центральная Азия сближаются друг с другом не только экономически, но и стратегически, и, в частности, каковы Ваши ожидания от предстоящего саммита, первого в своем роде?
- Мои ожидания от предстоящего саммита, который состоится в Сиане, очень высоки. Китай играет все более важную роль в нашей части мира, в Центральной Азии, и это вполне естественно. Я думаю, что все мои коллеги в Центральной Азии согласились бы со мной в том, что мы извлекаем выгоду от наших отношений с Китаем. И мы будем делать все возможное, чтобы продвигать такого рода сотрудничество.
Хотелось бы поговорить о Тайване, сегодня это острый вопрос. Совсем недавно Вы сказали, и неоднократно говорили, что очень важно поддерживать территориальную целостность любого государства. Вы также отвергали идею независимости Тайваня. Не могли бы Вы рассказать подробнее об этом?
- Мы считаем, что это вопрос, который должен быть абсолютно ясен всем в мире. Не должно быть "два Китая". Тайвань - это часть Китая. Принцип территориальной целостности всех государств закреплен в Уставе Организации Объединенных Наций, который необходимо соблюдать. И этот принцип также был заложен в декларации и в уставе Шанхайской организации сотрудничества. Поэтому вновь подчеркну, для нас это абсолютно ясно: Тайвань - это часть Китая. И у нас нет никаких сомнений по этому поводу.
Еще одной очень важной региональной организацией, которая приобретает глобальное значение, является Шанхайская организация сотрудничества. И в этом году Казахстан примет председательство в ШОС. Как Вы оцениваете ее роль в меняющемся геополитическом ландшафте и что, по Вашему мнению, председательство Казахстана может привнести в эту организацию?
- Шанхайская организация сотрудничества зарекомендовала себя как весьма многообещающая и влиятельная организация. И Китай с самого начала оказывал большую поддержку ШОС. Эта организация начала свою деятельность в Шанхае в 1996 году. Будучи тогда министром иностранных дел Казахстана, я принимал участие в церемонии ее запуска. И я горд тем, что с самого начала был вовлечен в деятельность Шанхайской организации сотрудничества.
Безусловно, Казахстан как будущий председатель и принимающая страна саммита этой организации сделает все возможное для того, чтобы увеличить потенциал ШОС. Эта организация, как я уже сказал, пользуется широкой известностью и влиянием в современном мире.
Источник: inform.kz
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