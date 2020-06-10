В этом году в Казахстане с собой покончили 58 подростков - МВД

Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - С начала 2020 года 137 подростков в Казахстане пытались покончить с собой, 58 из них это удалось, передает Kazakhstan Today.

Серьезной проблемой является суицид среди несовершеннолетних. С начала года 58 детей покончили жизнь самоубийством, 137 - предприняли попытки. При этом половина всех случаев подросткового суицида пришлась именно на период чрезвычайного положения . То ест причины чаще всего связаны с семейными проблемами, а не с уличными", - сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на отчетной онлайн-встрече с населением.

По его словам, сегодня в социальных сетях активно обсуждается вопрос защиты прав детей.

Но пока дальше лозунгов дело не продвинулось. Пользуясь возможностью, призываю общественные движения и неправительственные организации объединить усилия для обеспечения защиты нашего подрастающего поколения. Необходимо заняться повышением роли института семьи", - цитирует министра портал Kazpravda.kz .

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