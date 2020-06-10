Система Orphus

В этом году в Казахстане с собой покончили 58 подростков - МВД

09.06.2020, 14:49 9343
Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - С начала 2020 года 137 подростков в Казахстане пытались покончить с собой, 58 из них это удалось, передает Kazakhstan Today.
 

Серьезной проблемой является суицид среди несовершеннолетних. С начала года 58 детей покончили жизнь самоубийством, 137 - предприняли попытки. При этом половина всех случаев подросткового суицида пришлась именно на период чрезвычайного положения. То ест причины чаще всего связаны с семейными проблемами, а не с уличными", - сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на отчетной онлайн-встрече с населением.

 
По его словам, сегодня в социальных сетях активно обсуждается вопрос защиты прав детей.
 

Но пока дальше лозунгов дело не продвинулось. Пользуясь возможностью, призываю общественные движения и неправительственные организации объединить усилия для обеспечения защиты нашего подрастающего поколения. Необходимо заняться повышением роли института семьи", - цитирует министра портал Kazpravda.kz.

 
Напомним, недавно вопрос суицида среди несовершеннолетних поднял в мажилисе депутат Платонов. По его информации, за время карантина количество суицидов увеличилось вдвое.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая