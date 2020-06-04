За время карантина в Казахстане вдвое увеличилось число детских суицидов

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Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса парламента РК Артур Платонов в своем запросе к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову поднял тему детских суицидов, передает Kazakhstan Today.

Во время карантина вдвое увеличилось количество попыток и завершенных суицидов , совершенных несовершеннолетними. Только за прошедшие 4 месяца текущего года зарегистрировано 114 попыток и 46 совершенных суицидов среди детей. Лидерами по количеству зарегистрированных случаев являются четыре области: Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Костанайская", - сказал депутат.

По словам Платонова, несмотря на все прилагаемые усилия, есть некоторые родители, которые предпочитают скрывать попытки совершения суицидов и не обращаются за помощью к квалифицированным специалистам, опасаясь за будущее своего ребенка, так как в дальнейшем возникнут проблемы при поступлении на воинскую службу, учебу или при трудоустройстве в военные или правоохранительные структуры.

Поэтому считаю, что количество попыток совершения суицидов намного больше. Наряду с этим, согласно статистике специальных государственных органов, за период с 2017 года по 2019 годы наблюдается тенденция роста уровня завершенного суицида среди детей", - констатировал депутат.

Он напомнил, что в 2018 году был представлен государственный проект по предупреждению и профилактике суицидов, внедренный Республиканским научно-практическим центром психиатрии, психотерапии и наркологии Министерства здравоохранения.

Программа содержит в себе три этапа: информационный, обучающий и превентивное выявление групп риска. Апробация данной системы в 2015 году в Кызылординской области показала положительные результаты, с 2016 по 2017 годы проект по превенции суицидов должен был поэтапно стартовать по остальным областям страны. В этой связи в апреле 2017 года был утвержден Протокол Национального координационного совета по охране здоровья при правительстве РК "О Дорожной карте по профилактике суицидального поведения детей и подростков до 2019 года", в рамках которого акиматам областей и городов Астаны и Алматы необходимо было учесть предполагаемые расходы в местном бюджете. Анализ мониторинга показал, что в ряде регионов проведен либо один, либо второй этап обучения, а в некоторых регионах обучение по данной проблеме с учетом проведенных исследований и научно-обоснованных программ превенции суицидов вообще не проводилось", - говорится в запросе.

По мнению депутата, сложившееся в обществе неправильное мнение о суициде и психическом здоровье имеет место и среди специалистов, призванных внедрять программы превенции суицидального поведения, что вызывает значительные трудности по осуществлению проекта. Он отметил, что в некоторых регионах наблюдается недостаточное межведомственное взаимодействие при решении поставленных задач со стороны управлений образования и здравоохранения.

"Учитывая важность проблемы суицидального поведения среди несовершеннолетних и необходимость её скорейшего решения на государственном уровне, прошу ответить на вопросы: что было сделано, чтобы снизить количество детских суицидов; какие меры были предприняты за 2 года и почему они оказались неэффективными, исходя из трагической статистики ", - резюмировал Платонов.

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