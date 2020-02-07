В Казахстане за год выросло количество суицидов

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане в 2019 году выросло количество фактов и попыток суицида, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане за 2019 год было совершено 3,8 тыс. суицидов - на 7,4% больше, чем в предыдущем году. Для сравнения: в 2018 году было совершено 3,5 тыс. суицидов - на 2,8% меньше, чем годом ранее, сообщает Ranking.kz .

Почти 3 тыс. суицидов было совершено мужчинами - на 6,6% больше, чем годом ранее. Примечательно, что, хотя количество суицидов женщин меньше (772 трагичных случая), рост количества суицидов в этой группе значительно выше: сразу на 11,1% за год.

Попытки суицида в прошлом году совершили 4,8 тыс. человек - на 13% больше, чем год назад. В 2018 году число попыток составляло 4,2 тыс. человек. Среди мужчин попытки суицида совершили 2,8 тыс. человек, среди женщин - 1,9 тыс.

Из общего числа суицидов 180 совершили несовершеннолетние, среди них 121 мальчик и 59 девочек. Отмечается, что девочки чаще, чем мальчики, пытаются себя убить: 270 попыток самоубийства, против 81 у мальчиков.

Больше всего суицидов было совершено в трезвом состоянии - 73,6%. При этом среди мужчин в трезвом состоянии совершили суициды 71,9%, среди женщин - почти 80%.

Известными причинами для самоубийств (предшествующими факторами) для казахстанцев в основном являются одиночество и чувство отвержения (294 суицида), тяжёлое материальное положение (205 суицидов) и тяжёлая болезнь (136 суицидов). Кроме того, 177 случаев пришлось на конфликтные отношения (90) или развод (87) супругов и 100 случаев - на конфликтные отношения с родственниками (из них 15 - с родителями). Для 2,8 тыс. случаев причины либо не установлены, либо названы некие иные факторы.

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