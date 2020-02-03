Министр образования и науки прокомментировал проблему суицида и травли среди детей в Казахстане

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в кулуарах заседания расширенной коллегии МОН РК в Нур-Султане прокомментировал проблему суицида и травли (буллинга) среди детей в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

"Это большой вызов для всех нас. К проблеме суицидов нужно относиться осторожно, здесь нужен научный подход. Каждый регион реализует свою программу, где-то более эффективно, а где-то менее. Сейчас мы разрабатываем общие подходы для всей страны. Если говорить о причинах таких происшествий, то в основном это семейные неурядицы, недопонимание в отношениях с противоположным полом, непризнание со стороны сверстников. Конечно, есть вопросы и по части буллинга. Эта проблема существует и в школах, и в колледжах. Глупо говорить, что ее не существует", - цитирует Kazpravda.kz министра.

По его словам, в этих вопросах необходима скоординированная политика всех государственных органов и гражданского сектора.

Я бы не хотел выделять какие-то регионы, основная проблема не в разнице между севером и югом, например, а в разнице между селом и городом. В селах больше таких случаев. Где меньше контакта детей с родителями, там и происходят подобные происшествия. Мы видим, что идет корреляция между количеством суицидов и такими факторами", - дополнил министр.

По словам вице-министра образования и науки Бибигуль Асыловой, в настоящее время широко проводится разъяснительная работа по законодательным изменениям, которые направлены на борьбу с насилием в отношении женщин и детей.

Сейчас стоит задача поехать по регионам и на местах это донести", - отметила она.

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