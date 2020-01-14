В Казахстане введут Индекс благополучия ребенка

Одной из задач программы обозначено обеспечение безопасной и комфортной среды обучения. Для многокритериального подхода к оценке благосостояния и улучшения положения детей в 2020 году будет дополнительно апробирован и в 2022 году внедрен Индекс благополучия ребенка, говорится в документе.

Также для исключения латентности насилия в отношении детей и среди них ежегодно будут проводиться соответствующие социологические исследования по определению уровня насилия в отношении и среди несовершеннолетних. Также планируется реализация программ по профилактике и реагированию на насилие в школах, формированию жизненных навыков и превенции суицидов для повышения осведомленности о насилии среди учащихся.

В целях предупреждения и создания безопасных условий планируется довести до 100% оснащенность организаций образования системой видеонаблюдения, в том числе школьных пищеблоков, а также обеспечить комфортными условиями, безопасным школьным подвозом и т.д.

Условия школьных столовых планируется улучшить, в том числе за счет ГЧП. При этом планируется пересмотреть нормы и рацион питания, поэтапный переход на безналичный расчет, обеспечение видеонаблюдением школьных пищеблоков, активизация деятельности бракеражных комиссий.

В целях раннего выявления детей "группы риска" и оказания им своевременной помощи, пресечения буллинга будет усилена деятельность психологических служб организаций образования и школьных служб примирения.

Отмечается, что внедрение Индекса благополучия детей позволит Казахстану определить, насколько дети благополучны, даст возможность отслеживать эффективность национальной политики по улучшению положения детей в разных сферах, подняться на более высокий уровень в международных рейтингах в сфере детства. А также будет способствовать вхождению Казахстана в тридцатку самых развитых стран в мире.

По итогам пилотного проекта 2018 года Индекс благополучия детей составил 0,68 балла. Вместе с тем за 10 месяцев 2019 года по многим направлениям сферы детства наблюдается положительная динамика и тенденция улучшения качества жизни в связи с предпринимаемыми государством мерами. В 2022 году начальный отчет Индекса прогнозируется 0,70, к 2025 году будет 0,73 балла.

Анализ текущей ситуации показывает, что недостаточно развитая система своевременного реагирования на нарушения прав детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие в значительной части организаций образования условий для инклюзивного образования и элементарных удобств создают угрозы для безопасной и комфортной жизнедеятельности детей.

По данным исследования ЮНИСЕФ 2017 года, две трети школьников в Казахстане испытывают насилие или являются свидетелями насилия со стороны учеников или учителей. На учете органов внутренних дел ежегодно состоят около 7 тысяч несовершеннолетних, находящихся в зоне риска, и 10 тысяч неблагополучных семей. Свыше 3 тысяч детей совершают уголовные преступления. В 2018 году было совершено 2125 преступлений по отношению к детям, 2277 несовершеннолетних детей стали жертвами (на 5,5% выше, чем 2017 году). Сохраняется рост детского суицида (в 2018 году количество совершенных самоубийств среди детей составило 178 случаев, что на 6,6% больше в сравнении с 2017 годом)", - указывается в госпрограмме.

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