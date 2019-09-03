Президент поручил заняться проблемой суицидов среди подростков

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня в рамках послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на вопросы защиты прав детей и противодействия бытовому насилию, передает Kazakhstan Today.

Вопросы защиты прав детей и противодействия бытовому насилию должны быть нашим приоритетом. Следует целенаправленно заняться проблемой высокой суицидальности среди подростков. Нам предстоит создать целостную программу по защите детей, пострадавших от насилия, а также их семей. Особое внимание должно уделяться семьям, у которых на попечении находятся дети с ограниченными возможностями", - сказал глава государства.

Он отметил, что только по официальной статистике на учете по инвалидности состоит более 80 тысяч детей.

Правительству следует разработать меры по улучшению медицинского и социального сопровождения детей с диагнозом ДЦП. Необходимо расширить сеть малых и средних центров реабилитации для детей в "шаговой доступности". Мы обязаны создавать равные возможности для людей с особыми потребностями. Я говорил об этом в рамках своей предвыборной платформы. Теперь поручаю правительству выделить на данные цели не менее 58 млрд тенге в течение трех лет", - сказал Токаев.

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