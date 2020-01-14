Правительство утвердило госпрограмму развития образования и науки на 2020-2025 годы

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Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Правительство РК постановлением от 27 декабря 2019 года №988 утвердило Государственную программу развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы, передает Kazakhstan Today.

В программе заложены целевые индикаторы, согласно которым охват дошкольным воспитанием и обучением детей от 1 до 6 лет должен достигнуть 85,3%, от 3 до 6 лет - 100%.

Предполагается, что результаты 15-летних казахстанских учащихся в международном исследовании PISA (Организации экономического сотрудничества и развития) должны составить: математика - 480 баллов, чтение - 450 баллов, наука и естествознание - 490 баллов.

Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания учебных заведений технического и профессионального образования, а также вузов по государственному образовательному заказу определены в размере 75%.

Доля расходов на науку от внутреннего валового продукта составит 1%.

Кроме того, прирост казахстанских публикаций в рейтинговых изданиях от общего количества публикаций в 2018 году (4873 единицы) по данным информационных ресурсов на платформе Web of Science (Clarivate Analytics) и Scopus (Elsevier) должен составить 88%. А качество научно-исследовательских организаций (Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума - 63-е место.

На реализацию Программы в 2020-2025 годах планируется направить 11 578 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета - 9565 млрд тенге, из местного бюджета - 716 млрд тенге, Всемирного банка - 13 млрд тенге, частных инвестиций - 1 284 млрд тенге.

Отмечается, что в 2017 году Казахстан стал участником двух профильных комитетов ОЭСР - Комитета образовательной политики и Комитета по научной и технологической политике, что свидетельствует о международном признании достижений казахстанской системы образования.

Однако в отечественной системе образования и науки имеется ряд актуальных вопросов, требующих решения. Оценка уровня грамотности и компетенций населения Казахстана свидетельствует о значительном отставании от многих стран мира . По результатам Программы международной оценки компетенций взрослых (16-65 лет) ОЭСР (PIAAC), Казахстан занял 34-е место по читательской, 33-е - по математической грамотности (из 39 стран) и 32-е - по грамотности в сфере информационно-коммуникативных технологий (из 36). Результаты Казахстана намного ниже среднего показателя стран-участниц ОЭСР и Российской Федерации (9-е место по читательской и 15-е - по математической грамотности). При неизменности этого положения в системе образования и науки в обозримой перспективе неизбежны дальнейшее ухудшение качества национального человеческого капитала, депрофессионализация кадров и снижение экономического потенциала страны", - говорится в программе.

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