Казахстанские школьники по итогам PISA-2018 показали низкие результаты грамотности

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня ОЭСР официально огласил результаты исследования PISA-2018, которое оценивает навыки 15-летних обучающихся по читательской, математической и естественно-научной грамотности. Результаты казахстанских школьников оказались ниже средних по странам ОЭСР, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

Средний балл страны в PISA-2018 по читательской грамотности составил 387 баллов, математической - 423 балла и естественно-научной - 397 баллов. Сразу скажу: эти показатели мы ожидали, они намного ниже среднего по ОЭСР (чтение - 487, математика - 489 и естествознание - 489)", - сообщил Аймагамбетов в Facebook .

Он отметил, что по сравнению с результатами Казахстана в PISA-2009, 2012 отмечается снижение. С PISA-2009 - на 3 балла по чтению и естествознанию, но при этом значительное улучшение на 18 баллов по математике . Но так как в последний раз читательская грамотность была основным направлением в PISA-2009, сравнение проводится с этим циклом исследования.

Вместе с тем глава МОН призвал "не делать поспешных выводов, ведь за этими результатами стоит очень много факторов".

Во-первых, тест впервые для Казахстана прошел в компьютерном формате. Для наших детей это первый подобный опыт. Стоит также учесть, что в тесте нет возможности возвращаться назад к предыдущим вопросам. Традиционно ученики привыкли возвращаться к трудным (вопросам) или пересматривать свои ответы. Этого они не могли сделать по сравнению с бумажной версией. Если посмотреть на результаты PISA-2015, в котором 57 стран-участниц впервые сдавали тест на компьютере, то можно увидеть снижение баллов в большинстве стран. К примеру, результаты одного из лидеров исследования PISA Кореи снизились на 30 баллов по математике, 22 - естествознанию и 18 - чтению", - пояснил министр.

Он также отметил, что изменения в казахстанской системе образования еще не коснулись тестируемых 15-летних обучающихся (дети 2002 года рождения). Участниками PISA-2018 стали учащиеся, которые еще не успели перейти на обновленное содержание образования.

Эффект от обновленных программ мы сможем увидеть, начиная с PISA-2021, в идеале в PISA-2024. К этому времени школьники, которые будут сдавать PISA-2024, будут учиться 7-8 лет по обновленному содержанию", - написал Аймагамбетов.

Кроме того, по его информации, основную часть казахстанских участников исследования составили учащиеся 9-х (44%) и 10-х (53,4%) классов. Тогда как в других странах возраст принятия в школу регламентирован и, соответственно, большинство участников PISA были из одной параллели. К примеру, 100% и 90% участников из Японии и Сингапура являются учащимися 10-го класса.

Вместе с тем, по оценке МОН, результаты НИШ продемонстрировали эффективность образовательных программ. Учащиеся НИШ набрали по читательской грамотности 511 баллов, математике - 554 балла, естествознанию - 526 баллов. Их результаты соответствуют показателям топ-лидеров PISA-2018.

Хочу отметить, что это только часть огромного аналитического материала, полученного по итогам PISA-2018. Однако уже сейчас понятно, что потребуется комплексный подход к решению поставленных задач и осознанная вовлеченность. Ключевые выводы, основанные на данных, будут сделаны только после детального анализа. Результаты еще раз дали ответ на вопрос нужны ли изменения в школьном образовании, очевидно, что да. Следующее исследование сможет уже дать промежуточный ответ на вопрос, является ли выбранная стратегия по обновлению программ, внедряемая с 2016 года, эффективной", - заключил министр.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства