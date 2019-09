Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - Казахстан вошел в десятку лидеров по академическим знаниям в математике и естествознании, передает Kazakhstan Today.

В среднем образовании Казахстан участвует в пяти сопоставительных исследованиях, основными из которых являются PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study), PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании правительства.

В PIRLS мы на 27-м месте по пониманию текста и читательской грамотности. В TIMSS являемся одними из лучших и вошли в десятку лидирующих стран по академическим знаниям в математике и естествознании", - отметил министр.

По его словам, с целью обучения школьников применению полученных знаний с 2016 года в школах внедряется обновленное содержание , направленное на развитие критического мышления и навыков.

В Глобальном индексе конкурентоспособности за Министерством образования и науки закреплены 8 индикаторов. В рейтинге всего участвуют 140 стран.

Среди них по "качеству профессионально-технического образования" улучшены (позиции РК) на 11 позиций (со 102-го на 92-е место), по "критическому мышлению в преподавании" на одну позицию (с 46-го на 45-е место) по сравнению с 2017 годом. По "ожидаемой продолжительности образования" (53-е место) и "цитируемости публикаций" (110-е место) сохранили прежние позиции", - добавил глава МОН.

Основные рейтинги в высшем образовании - это "QS "World University Rankings" и Times Higher Education.

По словам министра, в QS у Казахстана имеется положительная динамика, в 2011 году в рейтинге было отмечено 5 вузов, 2019 году - 10 вузов. Лидирующую позицию среди казахстанских вузов в рейтинге занимает КазНУ имени аль-Фараби - 207-е место (топ-300). В топ-500 вошли два вуза: ЕНУ (418), ЮКГУ имени М. Ауэзова (491).

Кроме этого, в 2018 году впервые признаны рейтинговым изданием Times Higher Education два казахстанских вуза (КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Гумилева).

В целом, как отметил министр образования, работа по повышению позиций Казахстана в международных рейтингах в части улучшения качества, доступности образования и науки будет продолжена в рамках Государственной программы развития образования и науки и других системных мер, пишет primeminister.kz

