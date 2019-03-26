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Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане сформируют новые стандарты ЕНТ и ВОУД. Это и другие мероприятия предусмотрены в рамках проекта модернизации среднего образования с участием Всемирного банка, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК на запрос агентства.

Проект "Модернизация среднего образования" соответствует приоритетам, установленным в 76-м шаге Программы президента "План нации - 100 конкретных шагов" по повышению качества человеческого капитала, а также Государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы. Целью проекта является улучшение качества и обеспечение доступа и равенства в системе среднего образования, сокращения разрыва в успеваемости между сельскими и городскими учащимися", - сообщили в пресс-службе.

В МОН уточнили, что для достижения этих целей планируется направить $75 млн, в том числе заем Международного банка составит $67 млн, а софинансирование займа из республиканского бюджета - $8 млн.

По информации ведомства, в рамках проекта запланирован комплекс инициатив, выступающих в поддержку обновленному содержанию образования. В частности, предполагается пересмотр системы оценивания с помощью формирования новых стандартов тестирования ЕНТ и ВОУД, обновления базы тестовых заданий с элементами мультимедиа и обновление стандартов и требований к экспертизе учебников.

Основные мероприятия направлены на улучшение успеваемости учащихся в сельских общеобразовательных и малокомплектных школах через расширение доступа к образовательным материалам, оснащение мультимедийным оборудованием и повышение потенциала сельских учителей. Порядка 60% от общей суммы финансирования проекта направлено на обеспечение более 5200 сельских школ мультимедийным оборудованием.

В МОН рассчитывают, что это позволит улучшить доступ к новым цифровым образовательным ресурсам и окажет материально-техническую поддержку для проведения международных тестирований в онлайн формате.

Конечно же, в свете цифровизации образования это мероприятие является особо актуальным и эффективным. Более того, данные меры будут способствовать сокращению разрыва успеваемости учащихся и выравниванию качества образования между сельскими и городскими школами", - подчеркнули в ведомстве.

Также в пресс-службе проинформировали, что в проекте отдельное внимание уделяется модернизации педагогического образования. Будут разработаны 30 новых образовательных программ по педагогическим специальностям и новая модель подготовки будущих учителей. Помимо этого, предполагается усиление материально-технической базы 16 педагогических вузов страны лабораториями робототехники.

Еще одним очень значимым направлением Соглашения является поддержка инклюзивного образования.

Оказание качественных образовательных услуг детям с особыми образовательными потребностями является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. В реализацию данного направления будут разработаны методические пособия и программы по преподаванию для детей с дополнительными образовательными потребностями. Также будут созданы 9 и дооснащены 8 Ресурсных центров на базе общеобразовательных школ", - сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, ресурсные центры будут заниматься внедрением практического опыта, ведением работы сетевого взаимодействия педагогов организаций образования по вопросам инклюзивного образования. Запланировано повышение квалификации дефектологов, специалистов психолого-медико- педагогических консультаций и кабинетов коррекции.

Также при Национальном научно-практическом центре коррекционной педагогики будет создан издательский центр по обеспечению учебниками и учебно-методической литературой со шрифтом Брайля для детей с проблемами со зрением.

Главными бенефициарами проекта станут около 3 млн школьников, в том числе дети с особыми образовательными потребностями, 170 тыс. учителей и директоров сельских школ, а также студенты педагогических вузов страны.

По оценке МОН, на институциональном уровне Проект позволит повысить потенциал каждой школы страны и в особенности школ, находящихся в условиях села, выровнять их показатели, а главное, на системном уровне улучшить качество среднего образования. На национальном уровне проект будет способствовать укреплению человеческого капитала для устойчивого развития страны.

В конечном итоге долгосрочные результаты проекта повысят конкурентоспособность Казахстана и будут иметь положительный социально-экономический эффект для всего общества", - подчеркнули в ведомстве.

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