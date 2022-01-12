В FlyArystan рассказали о возобновлении международных рейсов

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - FlyArystan сообщает, что в связи со сложившейся ситуацией в Казахстане, у авиакомпании не было возможности выполнить некоторые рейсы в первые дни ЧП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Авиакомпания начала выполнять ряд международных рейсов с 8 января. Всем пассажирам отправляются уведомления, но из-за проблем со связью (не все СМС доходят до адресатов, телефонные звонки за рубеж из Казахстана недоступны), возможно не все пассажиры получают уведомления, сообщает пресс-служба компании.

Со своей стороны авиакомпания делает все возможное, чтобы вывезти всех своих пассажиров на Родину. В приоритете пассажиры, чьи рейсы не состоялись в первые дни ЧП в Казахстане. В частности, пассажиры из Кутаиси (Грузия), Дубая и Шарджи (ОАЭ), а также Стамбула (Турция)", - сообщили в авиакомпании.

В период ЧП (с 5 по 11 января) было отменено 11 международных рейсов авиакомпании: из Грузии 2, из ОАЭ 6, Турции 1. Из-за отсутствия связи в период с 5 до 11 января контакт-центр, а также система бронирования авиакомпании полностью/частично не работали. С 11 января была возобновлена работа контакт-центра, а также частично работа сайта и системы бронирования, благодаря чему появилась возможность перебронирования пассажиров на ближайшие рейсы.

12 и 15 января состоится рейс Кутаиси-Нур-Султан, 13 января Кутаиси-Атырау, 14 января Кутаиси-Актау, на котором казахстанцы, не вылетевшие в первые дни ЧП из Грузии смогут прилететь на Родину.

По информации FlyArystan, из ОАЭ возвращение казахстанцев на Родину запланировано на 13 и 17 января по направлению Дубай-Актау и на 15 и 17 января по направлению Дубай-Шымкент. Улететь на этих рейсах могут, как вылетающие из Дубая, так и те, кто не вылетел из Шарджи в Алматы по причине закрытия аэропорта южной столицы. В приоритете пассажиры, не улетевшие в первые дни периода ЧП.

Также в авиакомпании проинформировали, что пассажиры не состоявшихся или отказавшихся от перелета во время ЧП рейсов (внутренние/международные) могут оформить полный возврат стоимости билетов или перебронировать билеты.

Просим пассажиров обращаться по месту приобретения билетов. Пассажиров, купивших билеты на сайте авиакомпании flyarystan.com или в мобильном приложении FlyArystan просим самостоятельно оформить возврат. В случаях некорректной работы системы и неполного возврата средств просим писать на refund@flyarystan.com. Все запросы обязательно будут обрабатываться в порядке очереди, но из-за сложившейся ситуации ответы могут быть предоставлены позже", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ежедневное расписание рейсов публикуется на сайте перевозчика, на официальных страницах в социальных сетях в Инстаграм, Фейсбук и Телеграм, а также в СМИ.

Пассажиров внутренних рейсов просят пребывать на регистрацию за 2 часа, а международных рейсов за 3 часа до вылета.

С 11 января возобновлена работа контакт-центра по номеру +7 727 3311010 (с 09.00 до 21.00 по времени Нур-Султана), what'sapp бот-а по номеру +7 702 7020227 и live-чата в мобильном приложении FlyArystan/на сайте flyarystan.com (с 09.00 до 17.00). В связи с большой загрузкой линии связи могут быть перегружены, а время ожидания ответа более длительным. Также возможно изменение графика работы центров коммуникации.