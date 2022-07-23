В горах Алматы сохраняется опасность прорыва ледниковых озер

Фото: ДЧС Алматы

АЛМАТЫ. 22 ИЮЛЯ - По оценкам специалистов "Казселезащиты", опасность прорыва ледниковых озер в горах Алматы сохраняется, селеопасная обстановка находится на особом контроле. Об этом сообщили в городском департаменте по ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с повышением температурного режима происходит таяние ледников, которые освободились от зимнего снега примерно на 40-80%. Большинство моренных озер заполнены, но уровень воды в них соответствует безопасной отметке, поверхностные стоки находятся в пределах нормы", - сообщили в ДЧС.

Отмечается, что в 2021 году за счет местного бюджета внедрена система автоматизированного мониторинга селевой опасности в бассейнах рек Кіші, Улкен Алматы, Каргалы и Аксай в количестве 31 станция. Система автоматически проводит мониторинг до 10 параметров состояния горных рек, включая уровень воды, температуру воздуха и воды, влажность грунта, интенсивность осадков, фиксацию схода селя.

Круглосуточное наблюдение за состоянием моренных озер осуществляется на 9 постоянных и 10 сезонных гидропостах "Казселезащиты". При поддержке акимата Алматы они оборудованы жилыми модулями, средствами жизнеобеспечения, гидрометеорологическими приборами и средствами связи.

Всего к превентивным работам по спуску воды из моренных озер приступили 40 человек, по необходимости будут задействованы бульдозеры, планируется расчистка и углубление эвакуационных каналов.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким Алматы Ерболат Досаев провели аэровизуальное обследование состояния моренных озер с целью контроля и мониторинга селевой безопасности мегаполиса. В ходе облета аким города ознакомился со строящимся объектом селезадерживающей плотины в ущелье Аюсай.

В бассейнах двух рек Улкен Алматы и Аксай расположены 122 селеопасных участка, 114 ледников, моренные озера. Для обеспечения селевой безопасности здесь ведется строительство двух плотин в ущельях Аксай и Аюсай. На сегодня строительство ведется согласно установленному графику, срок завершения работ по плотине Аюсай - конец 2022 года, по ущелью Аксай - конец 2023 года.