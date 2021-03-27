В горах Алматы возможен сход снежных лавин

АЛМАТЫ. 26 МАРТА - Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" от 26 марта 2021 года информирует о возможном сходе снежных лавин, передает KAZAKHSTAN TODAY.





В связи с выпадением осадков на фоне оттепели и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2100 метров), в период 26-27 марта возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах!" - сообщает ДЧС.





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