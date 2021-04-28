АЛМАТЫ. 27 АПРЕЛЯ - В горах Алматы возможен сход снежных лавин, говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В связи с оттепелью и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) в период с 27 по 30 апреля возможен сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - предупреждают синоптики.
По прогнозу синоптиков, в Алматы сегодня ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +24 - +26 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 0-5 метров в секунду.
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