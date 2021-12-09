В городском маслихате поддержали предложение жителей о переименовании Атырау

АТЫРАУ. 8 ДЕКАБРЯ - Переименовать село Атырау в Кызылбалык - это предложение жителей единогласно поддержали народные избранники на сессии Атырауского городского маслихата, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Жители села Атырау Атырауского сельского округа Атырау не раз выходили в акимат с предложением вернуть старое название - Кызылбалык, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

На днях на сессии гормаслихата акимат Атырау постановил, а маслихат принял решение переименовать, а точнее вернуть прежнее название.

Аул с более чем двухтысячным населением ждёт, когда в областном маслихате и акимате региона дадут "добро", чтобы село Атырау стало Кызылбалыком. Теперь там на рассмотрении находится постановление горакимата и решение гормаслихата.