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В городском маслихате поддержали предложение жителей о переименовании Атырау

08.12.2021, 20:03 147259
АТЫРАУ. 8 ДЕКАБРЯ - Переименовать село Атырау в Кызылбалык - это предложение жителей единогласно поддержали народные избранники на сессии Атырауского городского маслихата, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жители села Атырау Атырауского сельского округа Атырау не раз выходили в акимат с предложением вернуть старое название - Кызылбалык, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
На днях на сессии гормаслихата акимат Атырау постановил, а маслихат принял решение переименовать, а точнее вернуть прежнее название.
 
Аул с более чем двухтысячным населением ждёт, когда в областном маслихате и акимате региона дадут "добро", чтобы село Атырау стало Кызылбалыком. Теперь там на рассмотрении находится постановление горакимата и решение гормаслихата.
 

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В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео

09.12.2021, 17:17 22033
В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Столичные полицейские задержали хулиганов, устроивших ночью драку в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы столичного департамента полиции, сегодня в 02.42 часов на канал "102" поступил вызов о том, что по улице Ш. Кудайбердіулы идет драка. 
 

Все участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Установлено, что нарушители общественного порядка вышли с бара "Панаехали" в ночное время и между ними произошла драка", - сообщили в пресс-службе.

 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится следствие. 

 
Как сообщалось ранее, в городе Чарск Восточно-Казахстанской области накануне произошла массовая драка, в которую были вовлечены не менее двух десятков мужчин. 
 
Напомним также, что в Талдыкоргане трое парней в состоянии алкогольного опьянения избили 18-летнего официанта.
 

Кочегары на севере Казахстана вынуждены отапливать жилые дома мусором в ожидании угля

09.12.2021, 16:28 35965
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 ДЕКАБРЯ - В ожидании угля кочегары города Мамлютки Северо-Казахстанской области вынуждены отапливать жилые дома собранным по помойкам мусором, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает издание "Петропавловск News", жильцы нового многоквартирного дома Мамлютки по улице Скачкова, 64 А, замерзали в своих квартирах. Об этом начали писать СМИ, после чего сотрудники акимата привезли один ковш угля. Но вскоре уголь снова закончился.
 

Осталась та кучка шлака, которую мешали с отработкой, чтобы она хоть как-то горела вместе с дровами. Потом осталась надежда… только на дрова, да и их подарила замерзающим людям местная предпринимательница", - сообщает источник.

 
В ожидании обещанных 20 тонн Майкубинского угля кочегары вынуждены поддерживать температуру, топливо на исходе, а на севере Казахстана температура уже опустилась ниже 25 градусов мороза. В крайних квартирах очень холодно. Имеющегося угля и полмашины дров хватит максимум на неделю.
 

Жители очень обеспокоены: как они будут зимовать?! Вероятнее всего, им придется опять ходить по Мамлютке и собирать, грубо говоря, мусор, в том числе и потрепанные автомобильные шины, чтобы протопить дом", - сообщает издание.


 
Как сообщалось ранее, в Алматы несколько районов остались без тепла и горячей воды из-за аварии на теплотрассе.
 
Также напомним, что в котельной РОК-2 города Аксу Павлодарской области произошла аварийная остановка котлов.
 

Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности

09.12.2021, 14:10 68581
Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Сенаторы попросили внести изменения в методику расчета порога минимальной достаточности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сенатор Нурлан Кылышбаев на заседании сената направил депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина. 
 
Он отметил, что согласно посланию главы государства, было поручено проработать вопрос использования гражданами части свои пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования.
 

Что получилось на данный момент в связи с перерасчетом порога минимальной достаточности? Количество вкладчиков ЕНПФ, которые могли использовать часть своих накоплений, теперь может резко сократиться. Если в 2021 году их количество было более 700 тысяч граждан РК, то в связи с перерасчетом порога в 2022 году эта цифра кардинально изменится. Ведь получается, что порог достаточности вырос от 63 процентов для самых возрастных участников до 82 процентов для самых молодых. Создавшаяся ситуация подрывает доверие к данной программе", - заявил сенатор.

 
Напомним, ЕНПФ с 2022 года изменит порог достаточности в рамках досрочного использования пенсионных средств. Сайты enpf.kz и enpf-otbasy.kz "рухнули" после большого количества обращений казахстанцев.
 

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