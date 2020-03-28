Система Orphus

В Иране за сутки от коронавируса погибли 144 человека

27.03.2020, 16:32 8209
Тегеран. 27 марта. Kazakhstan Today - В Иране за сутки от коронавируса погибли 144 человека, общее число жертв достигло 2378, сообщили в министерстве здравоохранения Ирана, передает Kazakhstan Today.
 
Министр сообщил, что за сутки также скончались 144 человека, а общее число жертв достигло 2378. За последние сутки в Иране зафиксированы 2926 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 32 тысяч 332, из общего числа зараженных - 32 тысячи 332 человек, выявленных с 19 февраля, выздоровели 11 тысяч 133 человека, сообщил в эфире телеканала IRINN представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
 

Надеемся, что в течение следующей недели - десяти дней мы объявим о положительных, полезных и конструктивных результатах реализации с сегодняшнего дня плана по социальному дистанцированию", - выразил уверенность министр, отметив, что властям удается управлять ситуацией с распространением коронавируса, несмотря на его распространение, за счет фиксирования случаев заражения.

 
Власти Ирана указывали на возможную "вторую волну" распространения коронавируса, в связи с этим они приняли решение запретить междугородние поездки в стране, предоставив исключение для транспортных перевозок, сил правопорядка, скорой помощи и пожарных.
 
Подобное решение власти объясняли необходимостью прервать распространение коронавируса, а также тем, что иранцы, несмотря на настоятельные рекомендации оставаться дома, в новогодние праздники (20 марта) уезжали в другие города. При этом статистика дорожной полиции говорит о значительном сокращении поездок из-за коронавируса - более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.
 
Кроме того, принято решение о закрытии торговых центров, кроме продуктовых и аптек, а также парковых зон. В стране уже несколько недель ограничены религиозные мероприятия.
 
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 542 тысячи человек, скончалось более 24 тысяч человек, выздоровевших более 124 тысяч человек.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая