Тегеран. 27 марта. Kazakhstan Today - В Иране за сутки от коронавируса погибли 144 человека, общее число жертв достигло 2378, сообщили в министерстве здравоохранения Ирана, передает Kazakhstan Today.

Министр сообщил, что за сутки также скончались 144 человека, а общее число жертв достигло 2378. За последние сутки в Иране зафиксированы 2926 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев достигло 32 тысяч 332, из общего числа зараженных - 32 тысячи 332 человек, выявленных с 19 февраля, выздоровели 11 тысяч 133 человека, сообщил в эфире телеканала IRINN представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

Надеемся, что в течение следующей недели - десяти дней мы объявим о положительных, полезных и конструктивных результатах реализации с сегодняшнего дня плана по социальному дистанцированию", - выразил уверенность министр, отметив, что властям удается управлять ситуацией с распространением коронавируса, несмотря на его распространение, за счет фиксирования случаев заражения.

Власти Ирана указывали на возможную "вторую волну" распространения коронавируса, в связи с этим они приняли решение запретить междугородние поездки в стране, предоставив исключение для транспортных перевозок, сил правопорядка, скорой помощи и пожарных.

Подобное решение власти объясняли необходимостью прервать распространение коронавируса, а также тем, что иранцы, несмотря на настоятельные рекомендации оставаться дома, в новогодние праздники (20 марта) уезжали в другие города. При этом статистика дорожной полиции говорит о значительном сокращении поездок из-за коронавируса - более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, принято решение о закрытии торговых центров, кроме продуктовых и аптек, а также парковых зон. В стране уже несколько недель ограничены религиозные мероприятия.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией . По последним данным, в мире COVID-19 инфицированы более 542 тысячи человек, скончалось более 24 тысяч человек, выздоровевших более 124 тысяч человек.

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