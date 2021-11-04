В Караганде 249 социально уязвимых семей не попали в очередь на жилье

КАРАГАНДА. 3 НОЯБРЯ - 249 социально уязвимых семей из Караганды не попали в очередь на жилье на портале eGov, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Из-за этого многие из них не смогли оформить льготную ипотеку, так как учет в базе госпортала - обязательное условие для участия в жилищной программе, сообщает aibatnews.
Мне сказали, что создадут специальную комиссию, которая будет собирать все данные о людях, которые выпали из очереди. Но уже прошло около месяца. Никто не позвонил этим жителям, и никто не собирал их данные", - сказала руководитель центра поддержки многодетных семей "Шанырак" Ляззат Кожахметова.
Местная жительница Гулим Кенесбай не может найти себя в списке на портале электронного правительства. Девушка имеет инвалидность и работает в нескольких местах. Она планировала оформить жилье под ипотеку.
Подать заявку я не могу, так как я состою в очереди именно в акимате, а в eGov меня нет. Вот главная проблема сейчас это. Я пошла в акимат города Караганды, написала заявление, они отсылают меня в ЦОН. В ЦОНе говорят, что это якобы техническая проблема", - говорит Гулим Кенесбай.
По ее словам, это продолжается около пяти месяцев.
Чиновники утверждают, что все дело в технической ошибке. Из-за нее не смогли перенести список из базы акима на портал eGov. В акимате обещают, что внесут в госбазу каждого очередника.
В 2020 году в Казахстане была создана единая база - сервисная программа-продукт. Некоторые граждане по техническим причинам не попали в этот список. Нами созданы эти списки и направлены разработчикам данного продукта. В данный момент по Карагандинской области ведется инвентаризация списков. Данные граждане никуда из очереди не делись. Они в наших очередях состоят", - пояснил заведующий сектором жилья отдела жилищных отношений города Караганды Адиль Аубакиров.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане работающую молодежь планируют обеспечить недорогим арендным жильем.