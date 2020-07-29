В Караганде будут судить покойного

Караганда. 28 июля. Kazakhstan Today - Покойного будут судить за покушение на убийство генерального директора горно-обогатительного комплекса корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулова, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает patriotkaragandy , подобное происходит впервые, чтобы на скамье подсудимых было пусто, а суд над умершим все равно велся.

Напомним , председатель профсоюзного объединения "Кэсiп корган" Тогызбай Тажбенов ворвался в кабинет к руководителю ГОК Амангельды Минигулову в Жезказгане и выстрелил в его сторону из гладкоствольного ружья, но промахнулся. Следом в кабинет забежали начальники отделов корпорации Владимир Лян, Сабыржан Тембаев и Тулеген Пшембаев. Они отобрали у него оружие. Тогда Тажбенов, по версии следствия, достал нож и ударил Минигулова в спину, а также ранил в живот пытавшегося остановить его начальника отдела Сабыржана Тембаева. Затем этим же ножом Тажбенов ударил себя в сердце и скончался.

Причиной инцидента стал тот факт, что руководству ГОК и самим рабочим якобы не нравилось, как работает профсоюз. Рабочие, по сведениям руководства ГОКа, перестали видеть различные блага, которые должен выбивать для них профсоюз.

Следователь хотел закрыть уголовное дело по причине смерти подозреваемого, но родные не согласились. Они считают, что их родственник - жертва, а не преступник. По их настоянию следователь передал дело в суд для объективного рассмотрения по существу.

Дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области. Судья - Исламхан Есенбаев.

Интересы скончавшегося подсудимого Тогызбая Тажбенова будут представлять адвокат и его сын. Они намерены доказать, что их родной человек ни в чем невиновен, и хотят добиться признания его невиновным посмертно.

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