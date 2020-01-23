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На гендиректора Казахмыса совершено покушение

22.01.2020, 10:38 13717
На гендиректора Казахмыса совершено покушение
Жезказган. 22 января. Kazakhstan Today - В Жезказгане генеральный директор ТОО "Корпорация "Казахмыс" Амангельды Минигулов был ранен ножом в своем рабочем кабинете, передает Kazakhstan Today.
 
"21 января, в 18.20, в Жезказгане Карагандинской области, в здании ТОО "Корпорация "Казахмыс", в кабинете директора ГОК ТОО "Корпорация "Казахмыс" Минигулова А.М., Тажбенов Т.А. - председатель профсоюза "Касіпкорган" ТОО "Корпорация "Казахмыс" - в ходе возникшей ссоры нанес ножевое ранение в спину Минигулову А.М. и резаную рану грудной клетки слева Тембаеву С.А., специалисту ТОО "Корпорация "Казахмыс", который пытался предотвратить конфликт. Затем, со слов очевидцев, нанес сам себе ножевое ранение в грудную клетку слева и скончался на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции Карагандинской области. 
 
По данным полиции, Минигулов и Тембаев госпитализированы. По данному факту проводится расследование.

52-летний генеральный директор горно-обогатительного комплекса корпорации "Казахмыс" Амангельды Минигулов находится в тяжелом состоянии. В результате нападения он получил проникающее колото-резаное ранение грудной клетки в спину. Мужчина без сознания, сообщает портал Ekaraganda.kz.

Ему и его подчиненному - начальнику одного из отделов Сабыржану Тембаеву - проведены операции. По сведениям медиков, гендиректор Минигулов находится в реанимации, Сабыржан Тембаев находится в хирургическом отделении.

У Тембаева колото-резаное ранение передней брюшной стенки. Он в сознании, пребывает в отделении хирургии", - сообщили в медицинском центре Жезказгана.


В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области добавили, что обоим пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
 

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