В Караганде отметили 100-летие Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова

Караганда. 29 августа. Kazakhstan Today - В Карагандинской области весь год отмечают юбилей Героев Советского Союза Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова. Подвиги земляков вновь вспомнили на праздничном вечере, который прошёл накануне под открытым небом, на новой площади Центрального парка Караганды, передает Kazakhstan Today.

Участники торжества говорили о том, что молодые парни отдали жизнь, защищая Родину, и ушли в бессмертие. Герои достойны вечной памяти, их пример служения Отчизне и любви к народу надо передавать из поколения в поколение, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Они могли бы быть рядом с нами, в окружении своих детей и внуков, но они остались для всех нас молодыми парнями: 23-летним сержантом, отважным боевым лётчиком Нуркеном Абдировым и старшим сержантом, командиром взвода, учителем из Актогая Казбеком Нуржановым. Весь этот год посвящён 100-летию наших земляков-героев Нуркена Абдирова и Казбека Нуржанова. Их чествуют и в нашей стране, и в России, и в Беларуси. Имя Нуркена стоит первым в списке на Мамаевом кургане. Эти два батыра - золотой фонд нашей страны, и очень важно, чтобы наша память о них не ограничивалась этим годом", - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

Он подчеркнул, что именно о таких людях нужно снимать фильмы и писать книги, рассказывать детям об их подвигах.

На праздничном вечере зрителям показали видеоролики о батырах. Во время Великой Отечественной войны Нуркен Абдиров направил свой горящий самолёт в колонну вражеских танков и погиб вместе с экипажем. Казбек Нуржанов в кровопролитном бою при взятии Волковыска возглавил группу захвата. Он первым ворвался в оккупированный фашистами город и получил смертельное ранение. Умер в походно-полевом госпитале и был похоронен в братской могиле. Оба карагандинца были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно.

Мы сегодня много говорим, даже спорим о патриотизме. Но есть люди, сама жизнь которых даёт нам единственно верный ответ. Среди них, безусловно, Нуркен Абдиров и Казбек Нуржанов, доказавшие, как много может сделать человек для своей страны, Отчизны и народа", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

В праздничном концерте приняли участие звёзды казахстанской эстрады: трио "Шабыт", заслуженный деятель РК Маржан Арапбаева, Алмас Кишкенбаев, Али Окапов и другие. Телеведущая Ольга Спирина, которая вела этот вечер, отметила, что очень важно чтить память героев. Сегодняшней молодёжи нужны достойные примеры мужества, считает она.

По словам продюсера проекта Рустама Манкенова, команда специально встречалась с родственниками героев, чтобы взять у них интервью, и изучала архивные материалы.

Спасибо всем за этот праздник, за память. В этом году проводилось много юбилейных мероприятий, и они будут продолжаться. О моём дяде Нуркене-ага выпущены книги, поставлен спектакль и снимается фильм. Это всё делается для того, чтобы имена героев остались в истории", - поблагодарил организаторов племянник лётчика - Героя Советского Союза Абубакир Абдиров.

Карагандинцы подпевали артистам, исполнявшим патриотические песни. Вечер завершился фейерверком.

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