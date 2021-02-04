Караганда. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде после жалоб жителей на холод в квартирах провели проверку в отношении ТОО "Караганда Энергоцентр", передает Kazakhstan Today.

На основании жалоб жителей города Караганды касательно низких температур в квартирах, департаментом Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Карагандинской области проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Караганда Энергоцентр". По результатам внеплановой проверки деятельности ТОО "Караганда Энергоцентр", выявлено отклонение заданных и фактических параметров на подающих и обратных трубопроводах. На основании данных параметров установлено, что качество оказываемых услуг субъектом не соответствует установленным. Таким образом, в действиях ТОО "Караганда Энергоцентр" усмотрены признаки правонарушения, предусмотренные частью 4 статьи 164 Кодекса об административных правонарушениях, а именно: ненадлежащее исполнение субъектом естественной монополии обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях", - проинформировали в Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

В связи с этим на ТОО "Караганда Энергоцентр" наложен административный штраф в размере 4 667 200 тенге.

Согласно действующему законодательству, перерасчет потребителям, не имеющим общедомовые приборы учета, за недополученную тепловую энергию будет произведен по окончании отопительного периода 2020-2021 года", - отметили в ведомстве.





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