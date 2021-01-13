Систематические перебои с теплоснабжением выявили в 149 домах Павлодара

Павлодар. 12 декабря. Kazakhstan Today - В Павлодаре по поручению акима Павлодарской области создали общественную комиссию по вопросам теплоснабжения, передает Kazakhstan Today.

В комиссию вошли бывшие руководители города, опытные тепловики, эксперты, председатели кооперативов собственников квартир и депутаты. Первое совещание состоялось в областном акимате под председательством главы региона. Он отметил необходимость участия общественников и независимых экспертов в работе по улучшению теплоснабжения павлодарских многоэтажек, сообщает пресс-служба акима Павлодарской области.

Недавняя череда аварий оставляла жителей города без тепла. Приходилось принимать экстренные меры, получилось мобильно локализовать повреждения, но в условиях сильных морозов и эпидемиологической обстановки произошедшее вызывает много вопросов. Нам в том числе нужна независимая общественная комиссия, которая внесла бы свои предложения по улучшению ситуации", - сказал аким области Абылкаир Скаков.

По словам акима Павлодара Ержана Имансляма, с начала отопительного сезона на тепловых сетях города зафиксировали 14 повреждений. В Единый контакт-центр поступило более 1600 звонков по вопросам теплоснабжения. Более 1300 обращений поступило через социальные сети. В общей сложности в Павлодаре выявили 149 домов, где систематически происходят перебои с теплом.

Директор региональной палаты предпринимателей, бывший директор тепловых сетей Олег Крук указал на недоработку при проектировании жилых домов и социальных объектов. По его мнению, во время планирования крупной застройки необходимо детально просчитывать нагрузку, которая после ввода новостройки в эксплуатацию ляжет на существующую инфраструктуру. Такой же подход предлагается при проектировании реконструкции тепловых сетей, чтобы в первую очередь ремонтировать те участки магистралей, к которым в будущем подключат новых потребителей.

Еще хочется обратить внимание на жилой фонд и то, как происходит теплоснабжение внутри дома. В мою бытность руководителем тепловых сетей, когда произошла крупная авария, мы вырезали замерзшие стояки в пятиэтажном доме. Они были полностью засорены. Давайте признаемся: в своих квартирах мы меняем только водопроводные трубы, тепловые стояки практически не меняются, хотя они имеют свойство заиливаться", - сказал Олег Крук.

Эксперт в области теплоэнергетики Алексей Сафарбаков указал на плохое состояние внутриквартальных тепловых сетей. По его мнению, все попытки повысить температуру теплоносителя во время сильных морозов сказываются именно на трубах внутри жилых кварталов. Поэтому член общественной комиссии предложил разработать план по модернизации внутриквартальных сетей как можно скорее.

Сегодня нет возможности контролировать соблюдение гидравлического режима и механизма воздействия на потребителей, которые допускают изменение работы своих тепловых сетей. Нужно понимать, что в централизованной системе изменение у одного потребителя отразится на другом, и если мы имеем дома, где есть перегрев, то будут и дома, где есть недогрев. В некоторых домах города или субъектах бизнеса температура выше нормативного графика на 10-15 градусов, но попасть на их тепловые узлы невозможно. Поэтому должна быть нормативная база, предусматривающая, кто сможет попадать в тепловые пункты, на которых фиксируется перегрев", - считает Алексей Сафарбаков.

В числе причин, приводящих к проблемам с теплом, есть и самоуправство некоторых КСК, отметили во время встречи.

Когда недавно произошел порыв на магистрали и дома, оставшиеся без теплоснабжения, переключали на другие станции, некоторые КСК стали сбрасывать сопла на внутридомовых теплосетях и тем самым разрегулировали систему. При приемке домов к отопительному сезону необходимо опломбировать эти сопла, чтобы их в коем случае не снимали. Также на тепловую систему влияет установка тепловых насосов. Кто-то включает такой насос, а соседний дом остается без положенного тепла, и после привести все в соответствие очень тяжело. В этом вопросе должна быть строгая дисциплина", - сказал почетный житель Павлодарской области Александр Рюмкин.

Участники встречи также высказались о необходимости подготовки квалифицированных сантехников и сварщиков для обслуживания домовых сетей.

У нас по-настоящему кадровый голод. Еще несколько лет - и у нас, наверное, не останется квалифицированных специалистов, которые будут заниматься этой работой. Нужно какое-то обучение кадров на базе колледжей или институтов", - поделилась глава объединения юридических лиц "Шанырак" Нурсауле Бекболатова.

Глава региона поставил перед горакиматом, руководителями энергостанций и теплопередающих компаний задачу совместно с членами общественной комиссии объективно проанализировать имеющиеся проблемы. План действий на основе анализа должен быть выработан на следующем совещании, которое состоится через неделю.

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