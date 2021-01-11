В Павлодаре озвучили причины участившихся аварий на теплотрассе

Павлодар. 10 января. Kazakhstan Today - Причины участившихся порывов теплосетей и недогревов многоэтажных жилых домов назвали в Павлодаре, передает Kazakhstan Today.

Повреждения на трубах теплотрассы происходят из-за сильных морозов и большого износа тепловых сетей, рассказали в пресс-службе АО "Павлодарэнерго".

Жалобы павлодарцев на плохое отопление в период холодов заставили энергетиков увеличить температуру подачи тепла, но изношенность теплотрассы не выдерживает возросшей нагрузки.

Мы проверили 192 многоэтажных жилых дома, заниженные параметры зафиксированы в 30 из них. Большая часть обращений поступила от жителей южной части Павлодара, дома которых запитаны от ТЭЦ-1. Для выравнивания ситуации ТОО "Павлодарские тепловые сети" повысило параметры теплоносителя до 100 градусов, а также увеличило давление подачи тепла по станции ТЭЦ-1. Но из-за износа тепловых сетей, который в Павлодаре достигает 81%, данные меры привели к крупным повреждениям на сетях", - сообщили в АО "Павлодарэнерго".

По информации АО, в большинстве случаев причины недогрева кроются в плохой подготовке домов к зиме со стороны КСК.

В ходе обследований также нередко выявляются дома, где температура обратной сетевой воды превышает норму. Это также свидетельствует о нарушениях в работе внутридомовых систем отопления, которые являются зоной ответственности КСК и жильцов дома. Такие нарушения приводят к ухудшению гидравлического и температурного режимов соседних домов. Отсюда и увеличение жалоб павлодарцев на недостаточное теплоснабжение", - рассказали в АО "Павлодарэнерго".

По словам специалистов, нередко недогрев в квартирах павлодарцев происходит из-за самовольной установки теплых полов, незаконного оборудования отопления лоджий и холодных вставок.

В случаях, когда недогрев связан с работой централизованной системы теплоснабжения "Павлодарские тепловые сети", проводят необходимые регулировочные работы в круглосуточном режиме. Кроме того, данным потребителям будет произведен перерасчет за тепловую энергию", - отметили в пресс-службе АО "Павлодарэнерго".

Крупный порыв теплосетей произошел в Павлодаре 9 января. Из-за повреждения на магистральном теплопроводе без отопления остались 35 многоэтажек. Как уточнили в энергокомпании, повреждение удалось устранить в короткие сроки, после чего температурный режим в жилых домах восстановили.

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