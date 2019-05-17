В Караганде появится триатлон-парк

Караганда. 16 мая. Kazakhstan Today - В Караганде строят спортивную зону под открытым небом. В городе появится первый и единственный триатлон-парк, передает Kazakhstan Today.





С ходом строительства ознакомился аким области Ерлан Кошанов. Триатлон-парк будет расположен между микрорайоном "Голубые пруды" и Юго-Востоком.

Работы идут поэтапно. Мы подготовили строительную площадку, очистили территорию. Сейчас получаем необходимые согласования. Очистим береговую линию, сделаем освещение. Завершить строительство планируем в августе, чтобы сделать подарок карагандинцам ко Дню шахтёра", - сказал председатель группы Eurasia Building Айдос Мухатаев.

В триатлон-парке будут построены беговые и велосипедные дорожки из тартана и асфальтобетона протяжённостью 5 километров. Для заплывов на дальние и короткие дистанции будут оборудованы понтоны. Предусмотрены спортивная площадка и транзитная зона на 100 велосипедов, автостоянка, теннисный корт, зона отдыха для пожилых людей и родителей с маленькими детьми.

По словам строителей, в карагандинском триатлон-парке можно будет проводить международные соревнования.

Для здорового образа жизни горожанам нужен такой парк. Я вижу, что проект хорошо продуман, будут созданы условия и для занятий спортом, и для отдыха", - отметил Ерлан Кошанов.

Глава региона выразил пожелание, чтобы территория парка была озеленена как можно больше. Застройщик уже посадил здесь 300 деревьев.

По словам руководителя компании, до конца года количество зелёных насаждений увеличится в 10 раз.

Триатлон-парк строит частная строительная компания по программе "Рухани жангыру". После завершения строительства он будет переведён в ведение управления парками культуры и отдыха.

Местные власти в дальнейшем обустроят подъездные пути к спортивному объекту и обеспечат безопасность.

Для удобства посетителей запустят маршрут общественного транспорта.

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