В Караганде прекратили расследование смерти девочки в стоматологии

Караганда. 15 мая. Kazakhstan Today - В Караганде прекращено расследование по факту смерти 13-летней Жансаи Омаровой в стоматологии, передает Kazakhstan Today.

Состояние девочки резко ухудшилось после введенного наркоза. В клинику прибыли две бригады скорой помощи, но спасти ребенка медикам не удалось.

Сегодня заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Ернат Калиакпаров сообщил, что расследование уголовного дела в отношении анестезиолога прекращено, пишет "Патриот Караганды"

Расследование по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса (Ненадлежащее выполнение обязанностей медицинскими работниками, повлекшее по неосторожности смерть) прекращено за отсутствием состава правонарушения. Материал передан в прокуратуру для изучения обоснованности принятого нами решения", - сообщил Ернат Калиакпаров.

Вместе с тем анестезиолог, которая ввела девочке препарат, уже отбывает наказание в колонии за смерть другого ребенка . После смерти Жансаи она устроилась в другую стоматологию Караганды, куда на прием попал гражданин России Семен Арзамасцев. Ему был 1 годик и 9 месяцев. Анестезиолог ввела ему укол, от которого ребенок впоследствии скончался. Это случилось 22 февраля 2018 года.

За смерть мальчика возбудили уголовное дело. Казыбекбийский районный суд №1 в Караганде приговорил врача к 2 годам 6 месяцам колонии за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть ребенка.

Отмечается, что если прокуроры согласятся с департаментом полиции, то смерть Жансаи Омаровой будет считаться несчастным случаем.

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