В Караганде пресечена незаконная деятельность игорного бизнеса

Караганда. 19 ноября. Kazakhstan Today - ДЭР по Карагандинской области в рамках профилактических мероприятий "СТОП ИГРА" пресечена незаконная деятельность игорного бизнеса в Караганде, передает Kazakhstan Today.

Из незаконного оборота изъяты игровые терминалы, которые использовались для оказания незаконных услуг под прикрытием лотерейной деятельности "Lotomatic". В ходе следствия подозреваемые признали вину в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 307 УК РК", - сообщает Комитет финансового мониторинга Минфина РК.

На сегодняшний день расследование завершено, уголовное дело представлено в надзорное ведомство для осуществления проверки на предмет законности в целях утверждения обвинительного акта и дальнейшего предания суду.





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