Караганда. 24 сентября. Kazakhstan Today - Карагандинцев приглашают принять участие в проекте "Школа социального предпринимательства", передает Kazakhstan Today.

В Караганде стартует набор участников на второй поток школы социального предпринимательства Social Тrust. Семинар пройдёт 2-3 октября в онлайн-режиме на платформе ZOOM. Начало в 09.30.

В программе специальные презентации, дискуссии, бесплатные встречи с опытными предпринимателями, интервью с представителями организаций поддержки бизнеса в Казахстане.

Свою историю успеха в режиме онлайн расскажет руководитель социальной мастерской Green Tal, основатель школы социального предпринимательства Social Тrust Эмин Аскеров.

Эмин Аскеров - выпускник Восточного гуманитарного института по специальности "социальный работник", победитель проекта "100 новых имён Казахстана" и основатель уникального пилотного проекта в РК - социальной мастерской.

Сегодня мастерская работает по семи направлениям: столярное, сварочное и швейное, ИТ-услуги по созданию сайтов, ткачество и отделка стен, полиграфия. Проект решает проблемы обучения и трудоустройства социально уязвимых групп населения и насчитывает 34 человека.

Также о формах финансовой поддержки предпринимательства со стороны государства и международных фондов на семинаре расскажет директор ТОО "Center AT" Татьяна Хасанова, представители фонда развития соцпроектов Samruk-Kazyna Trust и НПП "Атамекен".

По словам организаторов школы социального предпринимательства, основная цель проекта - практическая помощь и консультирование будущих предпринимателей, стремящихся реализовать соцпроекты, изучить основы бизнеса и открыть собственное дело.

Проект нацелен на людей любого возраста и групп, которые хотят внести свой вклад в развитие региона и начать свой бизнес.

При поддержке Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области уже прошли семинары "Социальная школа доверия социального предпринимательства". Школу посетили более 200 учеников.

Подать заявку для участия в проекте можно по телефонам: 8-701-521-57-39, 8-700-477-66-47.

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