В Караганде увековечили память первого казахского профессора-математика Алимхана Ермекова

Караганда. 14 октября. Kazakhstan Today - В Караганде открыли мемориальную доску на доме, где жил учёный-математик Алимхан Ермеков, передаёт Kazakhstan Today.

В Караганде увековечили память первого казахского профессора-математика, борца за независимость казахского народа Алимхана Ермекова. На доме №58 на улице Абая (в прошлом Ленина), где жил выдающийся учёный и общественный деятель, установили мемориальную доску", - сообщает пресс-служба акима Карагандинской области.

В ведомстве рассказали, что инициатором события в рамках спецпроекта "Туган жер" программы "Рухани жангыру" выступил Карагандинский технический университет.

Алимхан Ермеков в 1950-х годах работал в этом вузе на кафедре высшей математики.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие аким Караганды Ермаганбет Булекпаев, ректор Карагандинского технического университета Марат Ибатов, учёные и общественные деятели. Присутствовал внук учёного Олег Ермеков, руководитель образовательной компании Maryadi education. Участники памятного митинга говорили о весомом вкладе Алимхана Ермекова в создание казахской государственности.

От имени всех родственников внук поблагодарил за сохранение памяти.

Я испытываю волнение и удовлетворение. Благодарен всем, кто помогает сохранять память и передавать её новому поколению. Безусловно, это важное событие. Память необходима для того, чтобы совершать правильные поступки в будущем и чтобы заряжаться энергией великих людей. Алимхан Ермеков и его соратники являются лучшими образцами патриотизма. Сегодняшняя молодёжь должна брать с них пример. Это нужно, чтобы сохранить целостность нашей страны, государственность и правильно определиться в сегодняшнем сложном мире", - сказал Олег Ермеков.

В следующем году будут отмечать 130 лет со дня рождения Алимхана Ермекова. Ректор Карагандинского технического университета Марат Ибатов сообщил о юбилейных планах. Университет намерен открыть именную аудиторию, провести международную научную конференцию и математическую олимпиаду. Карагандинцы хотят установить мемориальную доску в Томском политехническом университете - в память о том, что там учился выдающийся казахский учёный.

Алимхан Ермеков (1891-1970) родился в Каркаралинском уезде Семипалатинской области (ныне Актогайский район Карагандинской области). Казахский общественный деятель, один из основателей партии "Алаш", первый казахский профессор-математик.

В 1912-1917 годы обучался в Томском технологическом институте (ныне Томский политехнический университет). В 1923 году получил диплом горного инженера и специальность геологоразведчика.

В 1920 году член Центрального исполкома Казахской ССР Алимхан Ермеков в Москве, на заседании под председательством В. Ленина, сделал доклад о положении Казахстана. В итоге удалось добиться возвращения Казахстану ряда территорий, среди которых побережье Каспия, Акмолинская и Семипалатинская области.

В 1938 году был арестован по ложному доносу в контрреволюционной деятельности. На протяжении 18 лет находился под следствием и в заключении. В 1955 был освобождён досрочно и в 1955-1957 годах официально реабилитирован.

Алимхан Ермеков - автор учебника "Улы математика курсы" ("Курс высшей математики"), изданного в 1935 году на казахском языке. Он разработал словарь-справочник "Математические термины на казахском языке".

С 1924 по 1958 год работал в вузах Казахстана.

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